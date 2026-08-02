Barbaros am Boden, Marienborn II haut einen raus

Wer richtet Aufsteiger Barbaros Mainz nach dem Pokal-Aus in Budenheim (Foto) und der Auftakt-Klatsche in der Landesliga wieder auf? – Foto: Pia Pfeifer

Die TuS Marienborn II setzt bei ihrem Debüt in der Landesliga ein dickes Ausrufezeichen und gewinnt direkt deutlich bei der TSG Bretzenheim. Bei Mitaufsteiger Barbaros Mainz herrscht bereits Alarmstufe Rot. Und beim VfB Bodenheim stehen intensive Trainingseinheiten bevor.

„In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft alles versucht“, sagt Strasburger. Wie Mittwoch im Pokal in Budenheim (1:3) brauche es offenbar den Reset-Knopf, um Rückschläge zu verdauen. Und zu machen war nach dem Pausenstand nichts mehr. Emre Gümüs (77.) und Omar Sayed (81.) erhöhten. „Die Mannschaft ist überhaupt nicht stabil, hat gar keinen Glauben, etwas drehen zu können. Viel zu wenige übernehmen Verantwortung“, sagt Strasburger. „Die Wormser haben uns aufgefressen.“

Wormatia Worms II – Barbaros Mainz 6:0 (4:0). Matthias Strasburger schwante schon Übles beim stark einzuschätzenden Oberliga-Unterbau. Und nach zwei frühen Gegentoren (Justin Jennewein/5., Finn Scheufele/8.) gingen prompt die Köpfe runter. „Momentan ist wenig in der Mannschaft, das uns dann Hoffnung gibt“, sagt der Trainer, „in der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht auf dem Platz, sind nur hinterher gelaufen und können froh sein, dass es nur 0:4 stand.“ Ufuk Kömesögütlü (33.) und Scheufele (45.) legten nach, zudem verballerten die Platzherren einen Elfer.

„Der Kader ist so viel zu dünn und hat zu wenig Landesliga-Format“, betont der Chefcoach, der ohne Qualitätsspieler wie Haris Beslic, Müslüm Deliaslan, Kadir Aygurlu, Patrik Pavlicic (alle privat verhindert) oder Ömer Er (Bänderriss) zu wenige personelle Alternativen hat. Sergen Yesilyurt sprang nach zwei Jahren Fußballpause in die Bresche. Neuzugänge soll es bald geben, wie schnell sie weiterhelfen, ist die Frage. Und Sonntag kommt Mitfavorit Speyer. Es bleibt ein sehr mühsamer Start in die neue Liga.

VfB Bodenheim – ASV Fußgönheim 1:3 (0:1). Die Mängelliste ist lang. „Das war ein sehr schwacher Auftritt von uns, leblos, energielos, Intensität und Laufbereitschaft haben gefehlt“, ärgert sich VfB-Trainer Marco Streker. Das Pokalspiel beim SVW Mainz am Mittwoch (3:2 n.V.) kostete neben viel Frische auch Jens Eberhardt (Rippenbruch) und Nico Dorn (Außen- und Innenband gerissen). „Für den Gegner hat ein Okay-Spiel gereicht, um bei uns zu gewinnen“, sagt Streker.

Die einzige Bodenheimer Chance war drin, Nico Manz traf nach einer Ecke (89.). Da war das Spiel aber längst verloren. Adrian Ziewers nickte eine Flanke ins eigene Tor (15.), David Gerner profitierte von einer Klärungsaktion direkt in den gegnerischen Fuß (55.) und Ronny Krause vollendete einen Konter (75.). „Diese Woche wird wenig Ball gesehen“, kündigt Streker an, „das heute war eine Frechheit.“

TSG Bretzenheim – TuS Marienborn II 0:4 (0:2). Normalerweise, sagt Philip Spieckermann, braucht der Underdog auch Glück, um den Favoriten zu ärgern. Im Mainzer Nachbarschaftsduell war das gar nicht nötig. So sehr TSG-Trainer Timo Schmidt sich über die Leistung seiner Mannschaft ärgert, so viel Grund hat sein TuS-Kollege zu schwärmen.

Vincent Feyerabend lochte nach einem Standard aus dem Gewühl ein (33.), Abdessamad Zaidouh schlenzte einen zurück gewonnenen, ruhenden Ball per Außenrist in den Winkel (38.). „Wir wissen, dass wir fußballerisch nicht so gut wie die Gegner sind“, sagt Spieckermann, „also haben wir uns vorgenommen, über Kampf und Laufbereitschaft zu kommen.“ Schon in der Halbzeit zog der TuS-Trainer symbolisch den Hut, nach dem Schlusspfiff drohte er folgerichtig mit Selbstentkleidung. „Das war bärenstark heute.“ Feyerabend im Konter (84.) und Tarkan Zintl nach einem Freistoß (90.+2) sorgten für den Kantersieg, und das ohne Verstärkung von oben.

„Die Einstellung hat nicht gepasst“, schimpft Schmidt, „wir führen die Zweikämpfe nicht richtig, verteidigen zwei Standards nicht sauber, lassen die Chancen auf das Anschlusstor aus.“ Der TSG-Trainer beklagt mangelhafte Laufbereitschaft ohne Ball und zu ungenaues Spiel nach vorne. „Das war eine der unangenehmsten Niederlagen, die ich je erlebt habe. Der Gegner war scharf im Zweikampf, hat sich gefeiert, das Derby angenommen.“ Derby? „Schwierig“, sagt Spieckermann, „bei uns stand mit Nick Wolfgang nur ein Marienborner in der Startelf, über die Schiene konnten wir heute nicht kommen.“ An der Motivation fehlte es dem vermeintlichen Favoriten auf den letzten Tabellenplatz trotzdem nicht.