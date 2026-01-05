Baran Musa Kocuk wechselt zu türkischem Profi-Klub

Transfer-Überraschung in der Landesliga Hansa, denn der Oststeinbeker SV gibt Mittelfeldspieler Baran Musa Kocuk an den türkischen Profi-Klub Kirikkale FK Spor Kulübü ab. Der Viertligist hat den Wechsel am Wochenende offiziell gemacht. Zwei weitere Hamburger tragen ebenfalls das Trikot von Kirikkale FK.

Kocuk ist 22 Jahre alt und lief in der Hinrunde in 15 Partien für den Landesligisten auf, den der ehemalige Jugendspieler 2024 von Concordia Hamburg geholt hatte. Bei der Concordia und beim FC Türkiye Wilhelmsburg spielte Kocuk, der im offensiven, linken und defensiven Mittelfeld auflaufen kann, 36-mal in der Oberliga. Ausgebildet wurde er unter anderem beim SV Eichede.

Wie Kirikkale FK Spor Kulübü bekanntgibt, hat Kocuk für anderthalb Jahre unterschrieben, demnach bis zum Ende der nächsten Saison zum 30. Juni 2027. Kirikkale FK spielt in der Liga 3, die in der Türkei zur vierten Ligaebene und deshalb noch als Profi-Liga zählt. Immer wieder wagen aus Deutschland Spieler den Sprung in diese Klassen. Beispielsweise Ex-Meister und -Champions-League-Teilnehmer Bursaspor gehörte in der vergangenen Saison noch zur vierten Spielklasse, in der Kocuks neuer Klub allerdings um den Klassenerhalt kämpft.

Spannend: Zu den neuen Mitspielern zählen die gebürtigen Hamburger Ömer Sismanoglu (36), der für den HSV und den FC St. Pauli auflief, und Serhat Sarac (22), der unter anderem ebenfalls beim FC Türkiye kickte.

