Baran Dagdelen im rheingerufen-Talk: Zwischen Zweifel und Aufschwung Trainer des TV Hoffnungsthal im Podcast bei rheingerufen von red · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: rheingerufen

Mit gerade einmal 28 Jahren trägt Baran Dagdelen beim TV Hoffnungsthal bereits eine Menge Verantwortung – und spricht im Podcast offen über genau die Themen, die viele Trainer sonst lieber für sich behalten. Es geht um eine Hinrunde mit Höhen und Tiefen, um Zweifel nach bitteren Rückschlägen, um klärende Gespräche innerhalb der Mannschaft und um den Moment, in dem sein Team nach schwierigen Wochen wieder die Kurve bekommen hat.

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Gleichzeitig wird deutlich, mit wie viel Leidenschaft und Energie der Hoffnungsthal-Coach seinen Weg geht. Dagdelen spricht über Vertrauen, Verantwortung, Kabinengefühl, Umbrüche im Kader und die Frage, wie man als junger Trainer Nähe zur Mannschaft zulässt, ohne an Autorität zu verlieren. Dazu kommt der Blick auf die enge Bezirksliga-Staffel, auf Hoffnungsthals Entwicklung und auf eine Rückrunde, in der noch einiges möglich ist.

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