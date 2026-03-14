Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Baran Dagdelen im rheingerufen-Talk: Zwischen Zweifel und Aufschwung
Trainer des TV Hoffnungsthal im Podcast bei rheingerufen
Mit gerade einmal 28 Jahren trägt Baran Dagdelen beim TV Hoffnungsthal bereits eine Menge Verantwortung – und spricht im Podcast offen über genau die Themen, die viele Trainer sonst lieber für sich behalten. Es geht um eine Hinrunde mit Höhen und Tiefen, um Zweifel nach bitteren Rückschlägen, um klärende Gespräche innerhalb der Mannschaft und um den Moment, in dem sein Team nach schwierigen Wochen wieder die Kurve bekommen hat.
– Foto: rheingerufen
Gleichzeitig wird deutlich, mit wie viel Leidenschaft und Energie der Hoffnungsthal-Coach seinen Weg geht. Dagdelen spricht über Vertrauen, Verantwortung, Kabinengefühl, Umbrüche im Kader und die Frage, wie man als junger Trainer Nähe zur Mannschaft zulässt, ohne an Autorität zu verlieren. Dazu kommt der Blick auf die enge Bezirksliga-Staffel, auf Hoffnungsthals Entwicklung und auf eine Rückrunde, in der noch einiges möglich ist.
Für Anregungen und Kritik gerne an rheingerufen@icloud.com
Eine kostenlose Möglichkeit, unsere Sendung zu unterstützen, ist eine Fünf-Sterne-Bewertung und eine Rezension auf Apple Podcasts / Spotify zu hinterlassen. Damit kannst du uns sagen, was dir an der Sendung gefällt, und anderen helfen, sie auch zu entdecken.