Bann gebrochen: Scharmbeck landet ersten Landesliga-Dreier

Obwohl die Scharmbecker in den vergangenen Wochen vier Mal ohne Zählbares blieben, bewiesen sie durchaus, sehr diszipliniert gegen den Ball stehen zu können. Eine aufmerksame Defensivarbeit war auf dem engen Platz in Etelsen auch der Grundstein für den späteren Erfolg, der mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit garniert wurde.

Während SPA die Bemühungen der Schlossparkkicker aufmerksam verteidigte, holten die Gäste selbst zu den entscheidenden Nadelstichen aus. Sowohl Marvin Bork (11.) als auch Merlin Freitag (57.) vollstreckten jeweils im Nachschuss einer vorausgegangenen Möglichkeit. Anschließend verteidigte die Bester-Elf ihren Vorsprung ins Ziel und feierte den historischen Sieg ausgelassen - nach der Begegnung ging es für das Team mit drei Punkten weiter zum Scharmbecker Erntefest.

Anschließend hat die SG einen Heimspielmarathon gegen Rotenburg (12.9.), Hagen/Uthlede (19.9.), Schneverdingen (28.9.) und Lindwedel (5.10.) vor der Brust, wo die nächsten Zähler dringend eingefahren werden müssen.