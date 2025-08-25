Der FC Ismaning konnte den ersten Saisonsieg feiern. – Foto: Charly Becherer

Bann gebrochen: Ismaning bejubelt ersten Saisonsieg gegen Türkgücü Bayernliga Süd Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Türkgücü Mün FC Ismaning

Trotz eines Festivals der vergebenen Chancen bricht die Muriqi-Elf den Bann: Mit dem 2:1 bei Türkgücü München feiert der FC Ismaning den ersten Sieg dieser Bayernligasaison.

Ismaning – Der Bann ist gebrochen mit dem ersten Sieg der Saison für den FC Ismaning. Nach fünf Unentschieden und eine Last-Minute-Niederlage holte der Bayernligist mit dem 2:1 (2:0) bei Türkgücü München den ersten Dreier, und nun stimmt die Bilanz wieder ganz ordentlich. „Es ist ein tolles Gefühl, und vor allem freue ich mich, dass sich die Jungs belohnt haben“, sagt der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi. Der FCI war ja schon mehrfach nah dran – und bekommt nun auch die statistische Bestätigung dafür, auf dem richtigen Weg zu sein.

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün FC Ismaning FC Ismaning 1 2 Abpfiff Der Schönheitsfehler von diesem Sieg bei den schlecht in die Runde gestarteten Münchnern (drei Punkte aus sechs Spielen) war lediglich, dass Ismaning eine frühzeitige Entscheidung verpasste. Vor allem die erste Halbzeit der Ismaninger war richtig stark, da hätte man auch 3:0 oder 4:0 führen können. Mit den beiden Treffern von Siegfried Kübler (18.) und Philip Kuhn war das total chancenlose Türkgücü sehr gut bedient. Muriqi war beeindruckt, wie dominant seine Mannschaft auftrat und dabei auch Chance um Chance herausspielte.