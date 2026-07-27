Bangen bis zum Schluss: Dachau 65 siegt knapp gegen Rain/Lech

Den Torjubel auf den Lippen hatten die 65er einige Male, doch gejubelt werden durfte nur in der 49. Minute. – Foto: Robert Ohl

Einen verdienten Heimsieg landete die Mannschaft von Christian Doll am zweiten Spieltag der neuen Saison – den Verantwortlichen fielen viele Felsbrocken vom Herzen. Dass es am Ende noch einmal spannend wurde, lag vor allem daran, dass die Dachauer zahlreiche hochkarätige Chancen ungenutzt ließen und ihre spielerische Überlegenheit nicht früh in weitere Tore ummünzen konnten. So musste in der Nachspielzeit noch einmal gezittert werden, ehe der wichtige Dreier endgültig unter Dach und Fach war.

Dachau erspielt sich früh einige gute Möglichkeiten – Knöferl mit der ersten Chance

Die Gäste hielten läuferisch zwar gut dagegen, konnten offensiv jedoch nur selten Akzente setzen, sondern fielen eher durch ihre ruppige Spielweise auf. Im Gegensatz zu den Dachauern, die sich mehrere gute Möglichkeiten erspielten, kamen die Gäste lediglich zu zwei echten Torchancen. Die erste resultierte nach der Trinkpause in der ersten Halbzeit, die bei lediglich 24 Grad für allgemeines Unverständnis sorgte und die Gastgeber tatsächlich etwas aus dem Rhythmus brachte. Die zweite Gelegenheit ergab sich erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte.

Dachau begann konzentriert und machte von Beginn an deutlich, dass man das Spiel unbedingt gewinnen wollte. Die erste gute Gelegenheit hatte Lorenz Knöferl in der 15. Minute, als er über die linke Seite frei zum Abschluss kam, jedoch die nötige Präzision vermissen ließ. Acht Minuten später bot sich ihm die nächste Chance. Diesmal kam er über rechts frei zum Schuss, vergab jedoch überhastet.

Nach der Trinkpause verlieren die 65er kurzzeitig den Faden – große Gelegnheit für die Gäste

Nach der Trinkpause verlor Dachau etwas den Faden und ermöglichte den Gästen in der 28. Minute ihre erste große Gelegenheit. Bei einer Doppelchance bewahrte Torhüter Marco Jakob seine Mannschaft mit zwei herausragenden Paraden vor dem Rückstand. Bis zur Pause entwickelte sich eine intensive, aber eher zerfahrene Partie mit viel Kampf und wenigen Torchancen. Die beste Möglichkeit der Gastgeber hatte Dino Burkic in der 34. Minute, sein Abschluss verfehlte jedoch das Ziel.

Der Höhepunkt aus Dachauer Sicht folgte kurz nach dem Seitenwechsel. In der 49. Minute scheiterte zunächst Dino Burkic noch mit einem wuchtigen Schuss aus 16 Metern. Den Abpraller verwertete Sven Kosel wenig später mit einem spektakulären Hammer aus gleicher Distanz zum umjubelten 1:0. In der Folge versäumte es die Doll-Elf, den Sack endgültig zuzumachen. Mehrere gute Möglichkeiten zum 2:0 oder sogar 3:0 blieben ungenutzt.