Bandengeflüster beim Osnabrücker Addi-Vetter-Cup

Jubel mit dem Fans auf der Tribüne - SSC Dodesheide - – Foto: Michael Eggert

Das Hallenfußball-Turnier um den Addi-Vetter-Cup ist beendet. Mit dem SSC Dodesheide wurde der Sieger und Titelträger der inoffiziellen Osnabrücker Hallenstadtmeisterschaft ermittelt. Wir haben noch Stimmen eingefangen und einige Randnotizen zum Finaltag zusammen gestellt.

Was für ein schöner Abschluss im Jahr 2025. Der SSC Dodesheide mit zwei Mannschaften beim Masters und endlich nach zwölf Jahren holen wir das Ding. Eine überragende Turnierleistung von der kompletten Mannschaft. Am Finaltag hat jeder seine Klasse gezeigt und seine Rolle voll eingenommen,“ freute sich Trainer Yannick Flottmann vom SSC Dodesheide über den Titelgewinn. Die vier Halbfinalisten SSC Dodesheide RW Sutthausen, Osnabrücker SC und SSC Dodesheide II haben sich für das Hallenmasters qualifiziert, das vom 9. bis 11.1.2026 in der Belmer Sporthalle ausgetragen wird. Hier treffen die stärksten 16 Mannschaften aus der Region Osnabrück aufeinander.

Die Stimmung auf der Tribüne der Schlosswalle war im gesamten Turnierverlauf überragend. 769 Zuschauer zahlende Zuschauer besuchten die Spiele jeweils an allen fünf Turniertagen lies uns Volker Böß vom Orga-Team wissen. Einige Prominenz traf sich anläßlich des Finaltagtages auf der Tribüne der Schloßwall-Halle in Osnabrück. Oberbürgermeisterin Katharina Pötter konnte sich einen Eindruck von der tollen Stimmung in der Halle machen und nahm die Pokalübergabe an den neuen Addi-Vetter-Cup-Sieger 2025 dem SSC Dodesheide vor.

Siegerehrung durch Oberbürgermeisterin Katharina Pötter – Foto: Michael Eggert

Im Umfeld der Oberbürgermeisterin musste der Präsident des VFL Osnabrück - Holger Elixmann - nach den vielen guten Nachrichten der letzen Monate beim Drittligisten viele Hände schütteln. Sehr gefragter und beliebter Gast sowie Interviewpartner bei den Medien war der Ex-Trainer des VFL Osnabrück Daniel Thioune, dessen Sohn Joshua-Elaya Thioune für den Finalisten RW Sutthausen auf Torejagd geht.

Ex-VFL-Coach im Interview mit Thomas Exner von Osnaball – Foto: Michael Eggert

Der 41-jährige Tobias Bußmann erreichte mit dem Ü-40-Team des Spielverein 16 die Hauptrunde und wurde mit zwölf Toren als erfolgreichster Torschütze des Turniers geehrt. Er gehörte vor genau 14 Jahren - in der Saison 2011/12 - zum Siegerteam des Spielverein 16 beim Addi-Vetter-Cup, dass u. a. das damalige Oberliga-Team des VFL Osnabrück II mit 5:1 aus der Halle fegte und sich im Finale ebenfalls mit 5:1 gegen den VFR Voxtrup als Kreisligist sensationell den Titel in der mit 600 Zuschauern ausverkauften OSC-Halle sicherte. Dorthin mussten die Veranstalter wegen des Umbaus der Schlosswall-Halle ausweichen. Aus dem aktuellen Ü40-16-Team zählten neben „Tobse" Bußmann auch sein Bruder Philipp sowie Marc Fischer und Pascal Prus zu den damaligen erfolgreichen Akteuren in der Sieger Mannschaft.

Traf zwölf Mal als bester Torschütze des Turniers - "Tobse Bußmann" – Foto: Michael Eggert

Riesen Freude an der Bande bei dem in der Region allseits beliebten Alvaro Vicente. Der frühere Spieler wurde mit dem SSC Dodesheide 1988 und mit dem SV Eintracht 1989 (als Torschützenkönig) Sieger beim Addi-Vetter-Cup und legte mit einem Doppelpack 2018 und 2019 als Trainer des SC Lüstringen noch einmal erfolgreich nach. Am Finaltag machte es Sohn Philipe Vicente seinem Vater nach und gewann mit dem SSC Dodesheide erstmals den Titel.