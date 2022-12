Hinter den Toren hält in der Jahnhalle diesmal keine Bande den Lauf des Balles auf - bisher. – Foto: Theo Titz

Bande, Spielplan, Hallenfußball-Zukunft - Die Themen in der Jahnhalle Kommentar zur Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach.

Die erste Hälfte der Vorrunde der Senioren-Stadtmeisterschaft in der Jahnhalle in Mönchengladbach ist seit Donnerstagabend gelaufen, am Freitagabend steht zum Kehraus des Jahres 2022 noch Gruppe 4 auf dem Programm. Und wie immer wird in der Halle nicht nur viel gespielt und getroffen, sondern auch viel gesprochen. Und dabei tauchen einige Themen immer wieder auf.

Eines davon ist das Fehlen der Hintertor-Banden. Die fehlten bereits zum Auftakt der Junioren-Wettbewerbe und sollten dann zum 27. Dezember, als die Männer ihren Auftakt hatten, eigentlich stehen. Dazu kam es jedoch nicht. Offenbar waren die Halterungen, mit denen die Banden verankert werden, während der knapp dreijährigen Pause entsorgt worden, und der Ersatz lässt nun noch auf sich warten. Für die Endrunde soll die Jahnhalle dann wieder das gewohnte Bild haben. Fakt ist: Die fehlenden Begrenzungen haben den Charakter des Spiels verändert, die Netto-Spielzeit hat sich deutlich reduziert. Würde man dies mit den Maßstäben der FiFa bei der WM bewerten, müsste in jeder Partie eine fünfminütige Nachspielzeit angehängt werden. Die gibt es freilich in der Halle nicht, aber die Auswirkung ist auch eine andere. Die "Kleinen" haben es so noch schwerer, mit den Top-Teams mitzuhalten. Die Packungen, die der SV Wickrathberg und Eintracht Güdderath im zweistelligen Bereich einstecken mussten, dienen als Ausweis dafür. Bewundernswert war dennoch, dass sich beide Teams nie aufgaben, was die Jahnhalle auch honorierte, wenn dann doch mal ein Treffer gelang. Sollten die Banden dann zu den entscheidenden Partien wieder stehen, drängt sich in der Folge die Frage auf, wie lange denn überhaupt noch Banden in der Halle eine Rolle spielen sollen. Seit Jahren wollen die Verbände Futsal als Hallenvariante durchdrücken, überwiegend gegen den Willen der Vereine. Zur Wahrheit gehört hier aber auch: In Hilden wird bereits zum fünften Mal nach Futsal-Regeln gespielt - und das Turnier wird dennoch angenommen. Es bleibt indes immer heikel, wenn Verbände mit Entscheidungen nicht den Willen ihrer Mitglieder, sondern den des Weltverbandes umsetzten wollen. Schon im kommenden Jahr, so hört man immer wieder, könnte der Futsal einzu halten.