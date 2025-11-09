Bananenflanke - ein besonderer Fußballverein stellt sich vor

„Bei uns darf jedes Kind mitmachen“, hat Kristiane Meier-Kölsch vom Team Bananenflanke Düsseldorf auf dem Infoabend zu dem inklusiven Fußballprojekt im Kunstcafé Einblick erklärt. „Es geht nicht um Leistung, sondern um Spaß, Bewegung und Gemeinschaft.“ Die Bananenflankenliga ist ein bundesweit aktives Fußballprojekt, das Kindern und Jugendlichen mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung jeglicher Art die Möglichkeit gibt, regelmäßig Fußball zu spielen. Der neue Kaarster Verein, Bananenflanke Kaarst Total, knüpft an dieses Konzept an und bringt es nun dauerhaft in die Stadt.

Im Kunstcafé führte Brigitte Albrecht, Inhaberin und Unterstützerin der ersten Stunde, gemeinsam mit René Feicks und Maik Kuckmann vom Verein durch den Abend. Susanne Kress, Mutter eines 17-jährigen Spielers und Schatzmeisterin im Düsseldorfer Vorstand, erzählte eindrucksvoll, wie sehr der Fußball ihr Kind verändert hat: „Alle Kinder sind selbstbewusster geworden. Sie haben gelernt, Verantwortung zu übernehmen und stolz auf sich zu sein. Wir sitzen alle in einem Boot, das ist das Besondere an der Bananenflanke.“ Auch Kristiane Meier-Kölsch, Mutter des 14-jährigen Finn, berichtete von ihren Erfahrungen: „Hier zählt jeder und jedes Kind wird gesehen. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie sie wachsen. Nicht nur sportlich, sondern als Menschen.“

Für die Organisatoren aus Kaarst steht fest: Das Projekt soll nachhaltig sein. René Feicks, Vorsitzender des neuen Vereins, erklärte: „Wir machen das nicht für uns, sondern für die Kinder und für Kaarst. Alle finanziellen Mittel sind gesichert, aber wir brauchen Menschen, die mit anpacken.“ Gesucht werden Trainer, Helfer und Unterstützer. Vorerfahrungen im Fußball sind dabei nicht nötig. „Empathie zählt mehr als sportliche Fähigkeiten“, sagte Feicks. „Wer Lust hat, etwas zu bewegen, ist herzlich willkommen.“ Interessierte können sich direkt an ihn wenden unter: rene@feicks.net oder 0174 7099090.