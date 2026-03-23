Bamenohls erster Sommerzugang landete mit Traumtor im ZDF-Sportstudio

Jannik Selter wechselt ans Bamenohler Schloss. – Foto: SG Finnentrop/Bamenohl

Nach den bereits feststehenden Abgängen von Erik Dier und Nasim Chatar, die beide zum ambitionierten Landesligisten SC Neheim wechseln werden, hat Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl nun auch seinen ersten Zugang für die kommende Saison vorgestellt: Vom Westfalenligisten RSV Meinerzhagen wechselt Jannik Selter ans Schloss Bamenohl. Der ist im Fußballkreis Olpe kein Unbekannter.

Der 24-jährige Flügelstürmer stammt aus Attendorn und wurde bei den Sportfreunden Siegen ausgebildet. Von Winter 2022 bis Sommer 2023 spielte er für den SV 04 Attendorn in der Landesliga (37 Spiele, neun Tore) und anschließend für zwei weitere Jahre beim FC Lennestadt, mit dem er aus der Westfalenliga abstieg (41 Spiele, 14 Tore). Im letzten Sommer schloss sich Selter dem RSV Meinerzhagen an, wo er mit fünf Treffern in 20 Ligapartien zu den Leistungsträgern gehört.

Zudem gelang ihm in der aktuellen Westfalenpokal-Saison zwei Tore, je einen gegen den Bezirksligisten SC Weitmar (3:1) und Regionalligist SF Lotte (1:6). Letzterer war ein sehenswerter Freistoß ins linke obere Kreuzeck, der in der 7. Spielminute den Führungstreffer markierte und ihn Anfang November gleich ins ZDF-Sportstudio nach Mainz an die legendäre Torwand schickte – dort allerdings ohne Treffer blieb.