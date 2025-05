Bambinis bis alte Herren: FC Zons lädt zu Fußball-Turnieren ein

Fußball satt im Zonser Heidestadion: Der FC Zons lädt für den 28. und 29. Mai zu mehreren Fußballturnieren auf die heimische Sportanlage an der Wilhelm-Busch-Straße ein. „Es wird insgesamt rund zwölf Stunden Fußball von den Bambinis zu den Alten Herren geben“, kündigen die beiden Organisatoren Christian Kellmann und Andreas Weiß an.

Fußball für alle Altersgruppen

Nach dem gelungenen Auftakt im Vorjahr richten die Zonser am Mittwoch, 28. Mai, ab 19 Uhr das zweite Turnier für „kickende Oldies“ um den „AH-Cup Zons“ aus. Sieben Alt-Herren-Teams gehen neben den gastgebenden Zollstädtern an den Start: SSV Delrath, RS Horrem, TSV Bayer Dormagen, Dünnwalder Turnverein, JSG Straberg-Delhoven, TuS Hackenbroich und Rheinwacht Stürzelberg. „Der Spaß am Fußball steht im Vordergrund. Aber auch das gesellige Miteinander soll nicht zu kurz kommen“, erklärt das Orga-Team.