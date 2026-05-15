Bambergs Matchball zum Bayernliga-Aufstieg: "Kein Selbstläufer"

Gewinnt Don Bosco Bamberg am Samstag, spielt die DJK kommende Saison wieder in der Bayernliga. – Foto: Ryan Evans

Einen Schritt noch, dann ist es volllbracht: Die DJK Don Bosco Bamberg kann mit einem Sieg gegen Rimpar die Bayernliga-Rückkehr perfekt machen, doch der bereits feststehende Landesliga-Absteiger überraschte zuletzt.

"Meine Mannschaft ist voll fokussiert. Wir wissen, dass es kein Selbstläufer wird. Rimpar hat eine gute Serie hingelegt", warnt DJK-Trainer Carsten Nüßlein im Vorfeld. "Wir müssen nochmal alles investieren, denn das Spiel ist nicht ohne."

Eigentlich scheint die Ausgangslage vor dem Saisonfinale der Landesliga Nordwest glasklar: Spitzenreiter Don Bosco Bamberg empfängt den feststehenden Absteiger ASV Rimpar. Ein Sieg trennt die DJK noch von der Meisterschaft und der Rückkehr in die Bayernliga. Doch wer ein einfaches Unterfangen erwartet, unterschätzt die Gäste gewaltig.

Beim ASV ist man sich der Bedeutung der Partie bewusst. Beim Tabellenzweiten Großbarhof hoffen die Verantwortlichen auf Schützenhilfe: Patzt Bamberg gegen Rimpar und die Gallier gewinnen ihr Spiel, glückt die Bayernliga-Rückkehr als Meister . Die Hoffnung ist nicht ganz unbegründet. Seit vier Spielen ist Rimpar inzwischen ungeschlagen. Darunter fallen Siege in Bad Kissingen (1:0), gegen Fuchsstadt (5:1) und ein 2:0 gegen TuS Aschaffenburg-Leider.

Nachdem zurückgezogene Spielerzusagen für Unruhe gesorgt hatten, sieht der Sportliche Leiter, Matthias Schmelzeisen, den ASV nun wieder in der Spur: "Es hat sich die letzten Wochen eine Einheit gefunden, die sich auf dem Platz wieder zerreißt."

Besonders das Comeback der Langzeitverletzten Moritz Fischer und Christian Kuhn hat dem Team Stabilität verliehen. Schmelzeisens Kampfansage ist deutlich: „Das Saisonende kommt aus unserer Sicht leider vier Wochen zu früh. Trotzdem wollen wir auf keinen Fall als Tabellenletzter absteigen.“

Was Rimpar zudem Hoffnung macht? Von den letzten fünf Duellen gewann Bamberg nur eines. Ausgerechnet das Hinspiel: Dort schlug Bamberg den ASV dank eines Görtler-Doppelpacks mit 2:0. Ansonsten gab es zwei Remis und zwei Siege. "Wir haben zuletzt in Bamberg immer ein gutes Spiel gemacht und auch Zählbares mitgenommen", sagt Schmelzeisen. "Der Druck liegt natürlich beim Gegner. Es wird aber kein Betriebsausflug für uns."

Vom Druck spürt man in Bamberg jedoch wenig. Trainer Nüßlein strahlt vor dem Entscheidungsspiel Ruhe aus. "Die Vorbereitung und die Routinen liefen nicht anders als sonst. Du merkst jetzt keine große Anspannung bei der Mannschaft", sagt Nüßlein. "Wir bewahren die Ruhe und gehen genauso in dieses Spiel wie in jedes andere auch. Wir hoffen, dass wir den letzten Schritt gehen und das Ding auf unsere Seite ziehen."

Personell steuern beide Teams mit ähnlichen Kadern wie in der Vorwoche auf das Saisonfinale zu. Schmelzeisen sieht den ASV "gerüstet" für den Favoriten aus Bamberg. Eine Mannschaft, die nach drei Spielzeiten in der Landesliga nun die Rückkehr in die Bayernliga feiern könnte.

Die weiteren Spiele des 34. Spieltags der Landesliga Nordwest:



