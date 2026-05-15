 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Bambergs Matchball zum Bayernliga-Aufstieg: "Kein Selbstläufer"

Formstarke Gäste kommen zur DJK +++ "Eine Einheit, die sich auf dem Platz zerreißt"

von Boris Manz · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Gewinnt Don Bosco Bamberg am Samstag, spielt die DJK kommende Saison wieder in der Bayernliga.
Gewinnt Don Bosco Bamberg am Samstag, spielt die DJK kommende Saison wieder in der Bayernliga. – Foto: Ryan Evans

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Landesliga Nordwest
ASV Rimpar
DJK Bamberg

Einen Schritt noch, dann ist es volllbracht: Die DJK Don Bosco Bamberg kann mit einem Sieg gegen Rimpar die Bayernliga-Rückkehr perfekt machen, doch der bereits feststehende Landesliga-Absteiger überraschte zuletzt.

Eigentlich scheint die Ausgangslage vor dem Saisonfinale der Landesliga Nordwest glasklar: Spitzenreiter Don Bosco Bamberg empfängt den feststehenden Absteiger ASV Rimpar. Ein Sieg trennt die DJK noch von der Meisterschaft und der Rückkehr in die Bayernliga. Doch wer ein einfaches Unterfangen erwartet, unterschätzt die Gäste gewaltig.

"Meine Mannschaft ist voll fokussiert. Wir wissen, dass es kein Selbstläufer wird. Rimpar hat eine gute Serie hingelegt", warnt DJK-Trainer Carsten Nüßlein im Vorfeld. "Wir müssen nochmal alles investieren, denn das Spiel ist nicht ohne."

Beim ASV ist man sich der Bedeutung der Partie bewusst. Beim Tabellenzweiten Großbarhof hoffen die Verantwortlichen auf Schützenhilfe: Patzt Bamberg gegen Rimpar und die Gallier gewinnen ihr Spiel, glückt die Bayernliga-Rückkehr als Meister. Die Hoffnung ist nicht ganz unbegründet. Seit vier Spielen ist Rimpar inzwischen ungeschlagen. Darunter fallen Siege in Bad Kissingen (1:0), gegen Fuchsstadt (5:1) und ein 2:0 gegen TuS Aschaffenburg-Leider.

Morgen, 14:00 Uhr
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
14:00

Nachdem zurückgezogene Spielerzusagen für Unruhe gesorgt hatten, sieht der Sportliche Leiter, Matthias Schmelzeisen, den ASV nun wieder in der Spur: "Es hat sich die letzten Wochen eine Einheit gefunden, die sich auf dem Platz wieder zerreißt."

Besonders das Comeback der Langzeitverletzten Moritz Fischer und Christian Kuhn hat dem Team Stabilität verliehen. Schmelzeisens Kampfansage ist deutlich: „Das Saisonende kommt aus unserer Sicht leider vier Wochen zu früh. Trotzdem wollen wir auf keinen Fall als Tabellenletzter absteigen.“

Was Rimpar zudem Hoffnung macht? Von den letzten fünf Duellen gewann Bamberg nur eines. Ausgerechnet das Hinspiel: Dort schlug Bamberg den ASV dank eines Görtler-Doppelpacks mit 2:0. Ansonsten gab es zwei Remis und zwei Siege. "Wir haben zuletzt in Bamberg immer ein gutes Spiel gemacht und auch Zählbares mitgenommen", sagt Schmelzeisen. "Der Druck liegt natürlich beim Gegner. Es wird aber kein Betriebsausflug für uns."

Vom Druck spürt man in Bamberg jedoch wenig. Trainer Nüßlein strahlt vor dem Entscheidungsspiel Ruhe aus. "Die Vorbereitung und die Routinen liefen nicht anders als sonst. Du merkst jetzt keine große Anspannung bei der Mannschaft", sagt Nüßlein. "Wir bewahren die Ruhe und gehen genauso in dieses Spiel wie in jedes andere auch. Wir hoffen, dass wir den letzten Schritt gehen und das Ding auf unsere Seite ziehen."

Personell steuern beide Teams mit ähnlichen Kadern wie in der Vorwoche auf das Saisonfinale zu. Schmelzeisen sieht den ASV "gerüstet" für den Favoriten aus Bamberg. Eine Mannschaft, die nach drei Spielzeiten in der Landesliga nun die Rückkehr in die Bayernliga feiern könnte.

Die weiteren Spiele des 34. Spieltags der Landesliga Nordwest:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
14:00

Heute, 19:00 Uhr
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
19:00live