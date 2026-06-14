Bamberger Personalnews: Jung-Bomber von Schweinfurt kommt!

Tim Gensichen startet im September seine Polizei-Ausbildung in Nürnberg. – Foto: Andreas Roith

Der FC Eintracht Bamberg arbeitet weiter an seinem Kader für die bald beginnende Saison 2026/2027. Und auch der, der dafür verantwortlich ist, bleibt: Vorstandssprecher Sascha Dorsch ist weiterhin Chef an Bord. Er und sein Team können zudem zwei Neuzugänge präsentieren, drei Vertragsverlängerungen (Paul Kraußold, Jonah Schildbach, Jannis Keil) verbuchen und sich über zwei aufrückende Talente freuen. Über all diese Personalien informiert der oberfränkische Bayernligist auf seinen Social Media-Plattformen.

"Der FC Eintracht Bamberg ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich darauf, die kommenden Herausforderungen gemeinsam mit dem Verein anzugehen und unsere Ziele weiter voranzutreiben", lässt sich Dorsch in Zusammenhang mit seiner Zusage für eine weitere Zusammenarbeit zitieren. Von Vereinsseite wird vordergründig sein Engagement, seine Expertise und sein unermüdlicher Einsatz für die Domreiter gelobt. "Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen und die Zukunft des Vereins erfolgreich gestalten."

"Unter" dem umtriebigen Funktionär künftig in der Bayernliga-Mannschaft spielen werden die Finn Gerber und Hendrik Lange, die aus dem eigenen Jugendbereich zu den Senioren aufrücken. Dieses Duo stellt sinnbildlich für den Weg der Domreiter, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Leuchttürme wie Jakok Tranziska oder Philipp Hack gelten hier als Vorbild. Die Oberfranken schauen sich aber immer wieder auch im Umkreis nach Talenten um.