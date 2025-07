Alles Schlechte bringt etwas Gutes mit sich: Man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man prognostiziert, dass Bamberg in der Bayernliga mehr Spiele gewinnen wird als in der Regionalliga. – Foto: Ryan Evans

Bamberg zurück in der Bayernliga: Nein, das ist kein Super-GAU Abgestiegen in die Bayernliga: Die Domreiter nach zwei Jahren Regionalliga, dem Nonplusultra für die Oberfranken...

Freilich, das gibt Sascha Dorsch ehrlich zu, die Regionalliga mit „packenden Derbys, schönen Stadien und großen Kulissen“ ist das Nonplusultra für den FC Eintracht Bamberg. Die Spielklasse, die mit dem selbst auferlegten Anspruch, ausschließlich auf „junge und regionale Spieler“ zu setzen, gleichzeitig das höchste der Gefühl ist. Es ist deshalb wenig verwunderlich, wenn im Lager der Domreiter wochenlang „Enttäuschung und Frustration“ nach dem Abstieg zu spüren waren, ehe die langsam Wunden verheilten. Das alles soll aber keinesfalls so verstanden werden, dass die Bayernliga für die Oberfranken nun absolut keinen Reiz hat, vielleicht sogar der Super-GAU ist.

Traniska, Hack, Kaube, Helmer – diese (unvollständige) Liste an Spielern, die beim FCE ausgebildet worden sind und dann Karriere gemacht haben, macht deutlich, welch Potenzial in der Region rund um die Domstadt vorhanden ist. Würden all diese Hochkaräter noch immer im lila Trikot auflaufen, wären höhere Ziele realistisch. Auch Abteilungsleiter Sascha Dorsch erwischt sich immer wieder bei diesen Gedanken, die man getrost als Träumereien bezeichnen darf. Denn die Weiterentwicklung von Talenten (und der Weiterverkauf) ist genau das, was sich die Eintracht auf die Fahnen geschrieben hat, um Fehler der Vergangenheit nicht noch einmal zu machen. „In manchen Spielen der vergangenen Saison hatten wir einfach nicht die nötige Qualität“, ist Dorsch ehrlich. "Natürlich hätten wir im Winter ein paar Spieler kaufen können, was den Klassenerhalt in der Regionalliga vielleicht noch möglich gemacht hätte. Aber dann hätten wir unsere eigenen Ansprüche über Bord geworfen. Und das wird nie passieren!“ Man hat sich mehr oder weniger damit abgefunden, dass man in einer Art Zwischenwelt zwischen Regional- und Bayernliga heimisch ist. „Wir wollen wirtschaftlich solide handeln!“, unterstreicht der Abteilungsleiter noch einmal die oberste Prämisse in der Armeestraße.

– Foto: Sascha Dorsch

Diese Nachhaltigkeit in vielerlei Bereichen rund um das Fuchs-Park-Stadion hat auf der anderen Seite den Vorteil, dass die Fallhöhe relativ gering ist. Und so ist es in sportlicher Hinsicht auch nach dem Regionalliga-Abstieg: Obwohl es den ein oder anderen Abgänge und auch ein paar Neuverpflichtungen gegeben hat, „ist der Kern der Mannschaft zusammengeblieben“. Läuft alles nach Plan, inklusive der nötigen Portion Glück, „werden wir Erfolg haben – was auch immer dabei rauskommen mag.“