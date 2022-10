Dürfen sich über die Herbstmeisterschaft freuen: Die Spieler des FC Eintracht Bamberg haben gegen den ASV Neumarkt den siebten Sieg in Serie eingefahren. – Foto: Andreas Roith

Bamberg & Gebenbach ziehen vorne weg - Eltersdorf patzt in Abtswind 17. Spieltag in der Bayernliga Nord - die Samstagsspiele: Großbardorf und Cham teilen sich ebenso wie Hof und Kornburg die Punkte

Bis auf eine Partie ist die Hinrunde in der Bayernliga Nord in den Büchern. Herbstmeister ist der FC Eintracht Bamberg, der seine Pflichtaufgabe gegen Neumarkt souverän meistert. Nur zwei Punkte hinter dem Ligaprimus steht die DJK Gebenbach, die dank des Siegtreffers von Nico Becker spät in Würzburg jubeln darf. Regionalliga-Absteiger SC Eltersdorf lässt hingegen in Abtswind Federn und muss vorerst zum Spitzenduo abreißen lassen. In der unteren Tabellenhälfte gab es zwei direkte Duelle, aber keinen Sieger: Der Tabellen-11. ASV Cham holt einen Punkt beim 12. TSV Großbardorf und die SpVgg Bayern Hof, aktuell auf Relegationsrang 16 stehend, erkämpft sich ein Remis gegen den zehntplatzierten TSV Kornburg.

Klare Sache am Samstagnachmittag in Bamberg. 333 Zuschauer sahen einen souveränen Auftritt der Hausherren, die dank der Treffer von Marc Reischmann (29.) und Tobias Linz (39.) bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg stellten. Der Tabellen-15. aus Neumarkt hatte dem Ligaprimus wenig entgegenzusetzen - spätestens mit dem 3:0 durch Felix Popp war die Messe gelesen (68.), Luca Ljevsic sorgte für den Endstand (79.). Der FC Eintracht Bamberg feiert durch den Heimsieg die Herbstmeisterschaft und hat zwei Zähler Vorsprung auf die DJK Gebenbach. Neumarkt beendet die Hinserie auf einem Abstiegsrelegationsplatz.

Kai Hempel (Trainer DJK Gebenbach): ...zum Spiel:

"Der Gegner hat uns heute wirklich alles abverlangt. Würzburg war extrem gut, extrem kompakt und extrem fit. Sie haben super verteidigt. Umso geiler ist es dann natürlich, wenn du am Ende so einen Lucky Punch machst. Wir wären heute auch mit einem Unentschieden nach Hause gefahren, das wäre verdient gewesen. Aufgrund der aktuellen Situation und weil die Jungs bis zum Ende dran geglaubt haben, will ich das aber nicht klein reden. Es war nicht komplett unverdient." ...zu seinem Hinrundenfazit:

"Wir haben einen Lauf mit zehn Siegen in Folge. Die Truppe ist super drauf. Da gehört zum Abschluss der Hinrunde auch mal so ein Spiel dazu, aber wie gesagt, der Gegner hat es auch sehr gut gemacht. Wir sind hochzufrieden mit der Hinrunde, aber Zufriedenheit darf nicht zu Lethargie führen."

Christoph Mix (Sportdirektor TSV Abtswind): "Im Endeffekt war's ein verdienter Sieg. Dass Eltersdorf ein Übergewicht hatte, war nicht zu übersehen. Aber am Anfang haben sie geschlafen und wir schon früh 2:0 geführt. Bis zur Halbzeit hatten wir sie, bis auf eine Chance, gut im Griff. Nach der Pause haben sie mehr Druck gemacht, es mit hohen Bällen probiert. Aber wir haben hinten clever gespielt. Aus dem Getümmel ist dann doch der Anschlusstreffer gefallen. Wir hätten es danach mit drei, vier Konterchancen entscheiden können, so mussten wir bis zum Ende zittern. Aber wir haben das toll zu Ende gebracht und eine tolle Defensivleistung gezeigt und unser Keeper Felix Reusch ist heute über sich hinausgewachsen." Thorsten Röwe (Pressesprecher SC Eltersdorf): "Ohne Kampf und Einsatz gewinnt man nicht - und in diesem Punkt war Abtswind in der ersten Halbzeit klar überlegen. Erst in der 2. Halbzeit hat die Mannschaft diese Tugenden gezeigt. Aber zu mehr als dem Anschluss hat es trotz Spiel auf ein Tor nicht gereicht. Die Niederlage ist genauso unnötig, wie verdient."

Johannes Geitner (Co-Trainer DJK Ammerthal): "Schlussendlich war der Sieg auch in der Höhe verdient. Weiden stand relativ tief und hat viel mit langen Bällen agiert. Dadurch sind sie dann auch früh in Führung gegangen. In der ersten halben Stunde waren wir ein bisschen zu behäbig im Spiel nach vorne. Dann wurden wir aber besser und haben uns das Glück vielleicht auch etwas erarbeitet, dass wir kurz vor und kurz nach der Pause getroffen haben. Aktuell fehlt nach den Ergebnissen der letzten Wochen ein bisschen die Selbstverständlichkeit, von daher war der Sieg heute sehr wichtig für uns."

Markus Bach (Co-Trainer TSV Großbardorf): "Die Punkteteilung ist aus unserer Sicht verdient. Wir haben besser angefangen und wussten, dass Cham sehr defensiv agieren und erst ab der Mittellinie angreifen wird. Wir wussten, dass wir nicht so viele Fehler machen dürfen und irgendwie hinter die Viererkette kommen müssen. In den ersten 15 Minuten hätten wir zwei Tore machen können, dann liegen wir aber durch einen Standard zurück. Beim 1:1 haben wir es sehr gut rausgespielt und das Ergebnis zur Pause war dann auch verdient. Wir wollten dann das Tempo erhöhen und mehr Gas geben und haben uns durch das Freistoßtor von Diego Schwab belohnt. Dann sind wir aber eingebrochen und hatten keinen Zugriff mehr, Cham macht das 2:2 wieder mit einem Standard. Am Ende sind wir zufrieden mit dem Punkt."