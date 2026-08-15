Bamberg stürmt an Bayernliga-Spitze – Würzburg setzt »starkes Zeichen«

Gute Stimmung in Ingolstadt: Der Würzburger FV entführte drei Punkte bei den Jungschanzern. – Foto: Johannes Traub

Torgala in der Bayernliga Nord: Trotz Rückstands siegen der FC Eintracht Bamberg und der Würzburger FV deutlich gegen die Reserven des SSV Jahn Regensburg und des FC Ingolstadt. Der FCE übernimmt durch den Heimerfolg die Bayernliga-Spitze.

Einen ebenso furiosen Auswärtscoup feierte der Würzburger FV, der die Reserve des FC Ingolstadt 04 nach einem frühen Rückstand mit 4:1 abfertigte. Die Schanzer gingen vor 190 Zuschauern zwar durch Maximilian Wagner (12.) in Front, doch danach rissen die Würzburger das Heft des Handelns komplett an sich. Matchwinner des Nachmittags wurden Dennie Michel (29., 62.) und Nico Wagner (56., 75.), die sich jeweils per Doppelpack in die Torschützenliste eintrugen. Für die 04er ist es nach dem 1:2 gegen Nördlingen der zweite Dreier im vierten Bayernliga-Spiel der neuen Saison.

Christian Breunig, Trainer des Würzburger FV: »Wir sind schwer ins Spiel gekommen und lagen früh in Rückstand. Aber die Mannschaft hat genau das gezeigt, was wir uns nach der Nördlingen-Niederlage vorgenommen hatten — eine klare Reaktion. Minute für Minute sind wir besser reingekommen, haben uns zahlreiche Chancen erarbeitet und in der zweiten Halbzeit das Spiel hochverdient gedreht — auch in dieser Höhe. Ein starkes Zeichen der Truppe, die trotz der langen Ausfallliste diese Leistung abgerufen hat. Darauf lässt sich aufbauen.«