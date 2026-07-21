Bamberg schlägt Weiden – Fortuna und Bardorf gehen leer aus Bayernliga Nord, Dienstag: Neudrossenfeld schlägt seinen vermeintlichen Angstgegner +++ Don Bosco Bamberg knöpft Kornburg einen Punkt ab von Florian Würthele · Heute, 21:44 Uhr · 0 Leser

Fortuna Regensburg (links Amir Hedider) kassierte die erste Niederlage überhaupt gegen den TSV Neudrossenfeld. – Foto: Florian Würthele

Der 1. Spieltag in der Bayernliga Nord fand am Dienstagabend seinen Abschluss. Drei Punkte sackten der FC Eintracht Bamberg (4:1 gegen Weiden), der TSV Neudrossenfeld (1:0 gegen Fortuna Regensburg) und der Würzburger FV (2:0 in Großbardorf) ein. Das Match des WFV gegen die Grabfeld Gallier vom 3. Spieltag wurde vorgelegt. Keinen Sieger fand das Duell zwischen Don Bosco Bamberg und Kornburg (2:2). Die Stimmen:



Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Auch wenn wir in der ersten Halbzeit zwar die ersten Großchancen hatten, haben wir heute durch unsere lethargische Art hier nichts verdient.“







Marc Hartmann (Sportlicher Leiter TSV Großbardorf): „Nach einer vergebenen Riesenchance von uns nach zwei Minuten, war die erste Halbzeit relativ ausgeglichen. Wir haben es ordentlich gemacht. Der WFV war einfach effektiv und abgezockter. In der zweiten Hälfte haben wir uns schwer getan, um überhaupt noch Chancen zu kreieren. Der Gegner hat es routiniert verteidigt und den ein oder anderen Nadelstich gesetzt. Letztlich natürlich nicht der Start, den wir uns erhofft haben, das ist völlig klar. Aber wir stecken nicht den Kopf in den Sand und müssen das Spiel für uns analysieren.“







Andreas Baumer (Trainer TSV Neudrossenfeld): „Nach einem fehlerhaften Beginn sind wir von Minute zu Minute besser geworden. Wir haben gewusst, dass wir gegen die offensivstarke Regensburger Mannschaft nicht alles riskieren können. Letztendlich war es ein Geduldsspiel, das wir verdient gewonnen haben.“







Florian Bauer (Trainer TSV Kornburg): „Wir haben zwei Punkte liegen gelassen. Wir gingen in Führung, hatten alles gut im Griff und eine gute Spielkontrolle. Kornburg erzielte kurz vor der Halbzeit aus 50, 60 Metern den Ausgleich. Ein komisches Ding natürlich aus der Distanz. Wir kamen gut aus der Halbzeit, hatten nach einem Dreifachwechsel wieder mehr Energie im Spiel. Nach unserem 2:1 bekamen wir im Gegenzug nach einer Ecke mit dem zweiten Ball das 2:2. Anschließend haben wir es leider nicht geschafft, richtig klare Druckphasen aufzubauen. Wir wollten heute drei Punkte mitnehmen und müssen mit einem nachhause fahren.“



