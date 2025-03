Bamberg hofft auf Pokalschwung - FVI will großen Fehler vermeiden

Der Samstag in der Regionalliga Bayern steht auch ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Türkgücü München und der FC Eintracht Bamberg brauchen Punkte, um nicht den Anschluss zu verlieren. Eine richtungweisendes Duell steht auch in Aschaffenburg an. Die Viktoria empfängt den ebenfalls schwach gestarteten TSV Aubstadt.

Großer Kampf, viel Applaus - doch am Ende raus. So kann der Bamberger Auftritt im Pokal gegen die SpVgg Unterhaching kurz zusammengefasst werden. Die starke Performance gegen die Hachinger will Coach Jan Gernlein nun gerne konservieren: "Wir hoffen, die gezeigte Energie in die letzten neun Spiele zu transportieren. Es war bereits gegen Augsburg eine tolle Leistung und wir konnten das gegen Unterhaching bestätigen. Jetzt geht es um Punkte und da muss jeder seinen Fokus richtigstellen."