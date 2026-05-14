»Bamberg hat die Trümpfe in der Hand« – Bardorf hofft auf Rimpar-Hilfe

Das packende Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft in der Landesliga Nordwest erreicht seinen Siedepunkt. Am 34. Spieltag empfängt der TSV Großbardorf die FT Schweinfurt und steht unter Siegzwang, um die minimale Chance auf den direkten Aufstieg zu wahren. Während die Grabfelder auf Schützenhilfe vom bereits abgestiegenen ASV Rimpar hoffen, wollen die Schweinfurter Turner nach einer enttäuschenden Rückrunde für einen versöhnlichen Abschluss sorgen.
Die Ausgangslage ist klar: Die DJK Don Bosco Bamberg (76 Punkte) führt das Tableau mit einem Zähler Vorsprung auf den TSV Großbardorf (75 Punkte) an. Bardorf-Coach Robin Keiner weiß um die Schwere der Aufgabe, sieht aber das hohe Niveau der gesamten Saison: „Es gibt einfach dieses Jahr zwei Mannschaften, die auf einem ähnlich konstanten, starken Niveau performen und daher über die Gesamtsaison ist es ein brutaler Kampf. Bamberg hat jetzt einfach die Trümpfe in der Hand.“ Dennoch ist der Druck für den TSV greifbar, auch wenn der Relegationsplatz bereits sicher ist. „Ich hoffe schon, dass die 'erste Last' vom Siegen müssen weg ist. Aber wir müssen erstmal unser Spiel gewinnen und können dann nach den 90 Minuten schauen, ob es gereicht hat“, so der 35-Jährige.
Ein Sieg gegen die Turnerschaft ist Pflicht, doch gleichzeitig richtet sich der Blick nach Bamberg, wo der Tabellenletzte Rimpar gastiert. Der "Gallier"-Coach hofft auf die Moral der Rimparer: „Ich glaube, sie wollen sich einfach gut aus der Saison verabschieden und haben das ja die letzten Wochen auch schon gezeigt, wie gut das funktioniert. Sollte Rimpar uns entgegenkommen und das Spiel positiv gestalten können, dann werden wir uns da natürlich kenntlich zeigen und eine Lösung finden.“
Für die FT Schweinfurt (Platz 10) verlief das Jahr 2026 bisher alles andere als nach Plan. „Die Rückrunde oder das Jahr 2026 ist mit Sicherheit ganz anders verlaufen, als wir uns das vorgestellt hatten“, gesteht Trainer Benjamin Freund. Trotz der Außenseiterrolle will man sich in Großbardorf teuer verkaufen: „Wir haben kein Angebot aus Bamberg bekommen, brauchen wir aber auch nicht, weil wir gerne die Runde einfach mit einem positiven Ergebnis abschließen würden. Wir wollen uns da nichts vorwerfen lassen von niemandem, aber brauchen da auch keine Sonderanreize oder ähnliches aus Bamberg.“ Freund hofft, dass der Druck beim Gegner Spuren hinterlässt: „Vielleicht geht der Kopf beim Gegner an und wir können diese Saison nochmal mit einem positiven Ergebnis abschließen.“
Das Hinspiel am 17. Spieltag war eine klare Angelegenheit für die Grabfelder. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs durch einen Foulelfmeter von Dominik Popp (45.+4) schraubten Julius Landeck und Doppeltorschütze Jannik Göller das Ergebnis am Ende auf 4:1 für Großbardorf hoch. Schweinfurt schwächte sich damals zudem durch eine Gelb-Rote Karte für Popp selbst. Benjamin Freund erinnert sich: „Wir hatten ja erst vor ein paar Wochen das Vergnügen, wo wir in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut dagegen gehalten haben, in der zweiten Halbzeit dann mit 10, 15 schwachen Minuten das Spiel komplett aus der Hand gegeben haben.“ Am Samstag wird sich zeigen, ob die Turner diesmal über 90 Minuten stabil bleiben können.
Die weiteren Spiele des 34. Spieltags: