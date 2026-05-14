»Bamberg hat die Trümpfe in der Hand« – Bardorf hofft auf Rimpar-Hilfe Titel-Showdown am letzten Spieltag: Großbardorf muss gegen Schweinfurt liefern +++ Hoffen auf den Patzer der Domreiter +++ Die Turner wollen die Saison würdig beenden von Marco Baumgartner · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Relegation oder Meisterschaft? Am 34. Spieltag entscheidet sich ob der TSV Großbardorf nochmals an der DJK Don Bosoc Bamberg vorbezieht oder ob die "Grabfeld-Gallier" in die Relegation zur Bayernliga gehen. – Foto: Sven Trautwein

Das packende Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft in der Landesliga Nordwest erreicht seinen Siedepunkt. Am 34. Spieltag empfängt der TSV Großbardorf die FT Schweinfurt und steht unter Siegzwang, um die minimale Chance auf den direkten Aufstieg zu wahren. Während die Grabfelder auf Schützenhilfe vom bereits abgestiegenen ASV Rimpar hoffen, wollen die Schweinfurter Turner nach einer enttäuschenden Rückrunde für einen versöhnlichen Abschluss sorgen.

Die Ausgangslage ist klar: Die DJK Don Bosco Bamberg (76 Punkte) führt das Tableau mit einem Zähler Vorsprung auf den TSV Großbardorf (75 Punkte) an. Bardorf-Coach Robin Keiner weiß um die Schwere der Aufgabe, sieht aber das hohe Niveau der gesamten Saison: „Es gibt einfach dieses Jahr zwei Mannschaften, die auf einem ähnlich konstanten, starken Niveau performen und daher über die Gesamtsaison ist es ein brutaler Kampf. Bamberg hat jetzt einfach die Trümpfe in der Hand.“ Dennoch ist der Druck für den TSV greifbar, auch wenn der Relegationsplatz bereits sicher ist. „Ich hoffe schon, dass die 'erste Last' vom Siegen müssen weg ist. Aber wir müssen erstmal unser Spiel gewinnen und können dann nach den 90 Minuten schauen, ob es gereicht hat“, so der 35-Jährige.