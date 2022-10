Abgezockt wie alte Haudegen: David Lang (weiße Trikot, v.l.) bejubelt mit Torschützen Luca Ljevsic den zweiten Treffer der Bamberger. – Foto: Sascha Dorsch

Bamberg großer Gewinner - weil u.a. Erlangen-Derby ohne Sieger endet 14. Spieltag in der Bayernliga Nord - Freitagabend: Eltersdorf vs. Erlangen Remis +++ Sechs Tore in Ammerthal, aber kein Sieger +++ Souverän, souveräner, FC Eintracht Bamberg +++

Es war dann tatsächlich so, wie im Vorbericht erahnt. Trotz 720 Zuschauern, trotz eines Derbys unter Flutlicht stahl dem SC Eltersdorf bzw. dem ATSV Erlangen am Freitagabend des 14. Spieltages jemand die Show. Zum einen Ammerthal und Feucht, die sich ein packendes Duell lieferten und sich nach sechs Toren ohne Sieger trennten. Und zum anderen - natürlich, möchte man fast schon sagen - der FC Eintracht Bamberg. Der Spitzenreiter lässt sich auch von Aufsteiger Kornburg nicht aus der Bahn werfen - und ist der Gewinner des Tages. Immerhin ließen mit Ammerthal, den Quecken und Feucht gleich drei direkte Konkurrenten federn.

"Wer vorne die Tore nicht macht..." Beim Rückblick auf dieses Derby vor 720 Zuschauern greift SCE-Sprecher Thorsten Röwe auf eine alte Fußballer-Weisheit zurück. Warum? Weil sie passend ist. Eltersdorf ging früh in doppelte Führung, verpasste es aber, den Deckel drauf zu machen - genauso wie nach dem Anschlusstreffer der Gäste. "Und dann war der ATSV natürlich im Auftrieb und hat deutlich mutiger gespielt." Letzlich sei das Remis im Lokalduell dann verdient gewesen, "weil beide Mannschaften hätten gewinnen können." ATSV-Fußballchef Jörg Markert: "Wir haben zwei unterschiedliche Gesichter in den Halbzeiten gezeigt. Wir waren noch zu grün hinter den Ohren, ansonsten wäre mehr drin gewesen."

Die junge Truppe der Domreiter spielt, als wäre es eine Ansammlung erfahrener Haudegen. Mit beinahe schon erschreckender Souveränität arbeitet sich die Gernlein-Truppe seit dem letzten Punktverlust (2:2 gegen Weiden am 2.9.) durch den Spielplan. Und auch Aufsteiger Kornburg war letztlich nur ein besserer Sparringspartner. Eintracht-Vertreter Sascha Dorsch blickt auf einen "hochverdienten 2:0-Sieg" zurück. "Wir haben das mit einer starken Mannschaftsleistung klasse runtergespielt." Nach der Pause hätte sich die Partie zwar ausgeglichen gestaltet, aber "Kornburg war in der Offensivarbeit nicht allzu überzeugend. Und die wenigen Chancen haben wir gut wegverteidigt." Alles in allem: Bamberg ist nicht nur Spitzenreiter, sondern spielt auch so.

Unmittelbar nach Abpfiff dieser Partie ist es schwierig, Worte zu finden. Ammerthal Co-Trainer Johannes Geitner muss es auf FuPa-Anfrage allerdings. Und nach einer kleinen Sammel-Pause gelingt es ihm auch. Er spricht von einer "intensiven Bayernliga-Partie" und von "vielen individuellen Fehlern" auf Seiten seiner Mannschaft. Und er berichtet von einem Herzschlag-Finale sondergleichen. Kurz vor Schluss nämlich ging Feucht zum insgesamt dritten Mal in Führung, Ammerthal jedoch konnte doch noch mal ausgleichen. "Letztlich fühlt sich dieser Punkt für beide Mannschaft wohl nicht als Gewinn an", stellt Geitner fest. "Es fühlt sich irgendwie komisch an." Ach, ja: Es gab in dieser Partie zwei Doppeltorschützen. Sowohl Tim Ruhrseitz für die Gastgeber als auch Andre Karzmarczyk für die Hausherren trafen jeweils doppelt.