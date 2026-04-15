Bamberg führt den SV Schlebusch mit Viererpack aus der Abstiegszone

Das ist Sebastian Bamberg. – Foto: Desteye

Der SV Schlebusch hat in der Landesliga eines der wildesten Heimspiele der jüngeren Vergangenheit geliefert – und sich mit einem spektakulären 7:4 (2:4)-Heimsieg gegen Blau-Weiß Köln eindrucksvoll im Abstiegskampf zurückgemeldet. Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand zeigte die Mannschaft von Trainer Heiko Dietz eine furiose Reaktion und drehte die Partie im zweiten Durchgang.

In der Anfangsphase offenbarte der SVS große Abstimmungsprobleme in der Defensive und geriet früh in Rückstand. Keyhan Güneser gelang zwar postwendend der Ausgleich, doch in der Folge verlor Schlebusch zunehmend die Kontrolle. Blau-Weiß Köln nutzte die Unordnung eiskalt aus und zog zwischen der 22. und 31. Minute auf 4:1 davon. Kapitän Sebastian Bamberg ließ den SVS mit seinem Anschlusstor kurz vor der Pause aber weiter hoffen. „Die erste Halbzeit war wirklich schwach. Da hat eigentlich gar nichts gestimmt. Da müssen wir schon hinterfragen, was da passiert ist“, sagte Coach Dietz.

In der Kabine folgte dann die Wende – zunächst verbal, dann auch spielerisch. „Die Ansprache war etwas deutlicher als sonst, aber dennoch sachlich und zielführend. Wir haben ein paar Dinge verändert und auchmal Spielern von der Bank eine Chance gegeben“, betonte Dietz. Tatsächlich zeigte Schlebusch nach dem Seitenwechsel ein anderes Gesicht. Angeführt von einem überragenden Bamberg startete der SVS eine beeindruckende Aufholjagd. Mit seinem Treffer zum 3:4 unmittelbar nach Wiederbeginn leitete der Stürmer die Wende ein. Als Bamberg in der 64. Minute auch noch den Ausgleich erzielte, war die Partie endgültig gekippt.

„Nach dem 3:4 war es dann ein echter Rausch, das ist manchmal schwer zu greifen, was da passiert“, sagte Dietz. Schlebusch spielte nun wie entfesselt, setzte den Gegner permanent unter Druck und nutzte die sich bietenden Räume konsequent. Justin Prensena brachte die Gastgeber in der 68. Minute erstmals in Führung, ehe Konrad Igor Gierlak und schließlich erneut Bamberg mit seinem vierten Treffer den 7:4-Endstand herstellten. Dietz: „Die zweite Halbzeit war dann wirklich brutal gut. Ich bin sehr stolz auf die Reaktion meiner Jungs, sie haben wieder diese schon oft beschriebene Widerstandsfähigkeit gezeigt.“

Sonderlob für Torhüter Kuske

Bei aller Offensivfreude vergaß der Trainer jedoch nicht die Leistung seines Schlussmanns hervorzuheben. „Unseren Torwart Patrick Kuske, der uns trotz der vier Gegentore vor Schlimmerem bewahrt hat, muss ich noch einmal besonders loben“, sagte Dietz. Matchwinner war dennoch der vierfache Torschütze Bamberg. „Dafür ist er natürlich da als Stürmer. Ich bin froh, dass er so einen Tag hatte und der Mannschaft so gut helfen konnte“, betonte Dietz.

Durch den spektakulären Heimsieg verlässt der SVS erstmals seit langer Zeit die Abstiegsränge und klettert auf den 13. Platz. Angesichts der weiterhin engen Konstellation mit nur zwei Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz warnt Dietz jedoch vor zu viel Euphorie: „Noch haben wir nichts erreicht. Dass wir jetzt auf einem Nichtabstiegsplatz stehen, müssen wir als zusätzliche Motivation in die neue Woche nehmen.“ Am Sonntag (15.15 Uhr) steht für den SVS das nächste Schlüsselspiel beim Tabellenelften FV Wiehl an.