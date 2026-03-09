 2026-03-09T10:55:32.367Z

Ligabericht

Bamberg erobert die Spitze – Abtswind mit Torfestival

Neuer Tabellenführer in der Landesliga Nordwest +++ Abtswind mit klarer Reaktion +++ Fuchsstadt punktet im Tabellenkeller

von Marco Baumgartner · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Die Entscheidung fiel bereits in Hälfte 1. Mit einem 3:0 Sieg im Topspiel setzte sich die DJK Don Bosco Bamberg an die Spitze der Landesliga Nordwest!
Die Entscheidung fiel bereits in Hälfte 1. Mit einem 3:0 Sieg im Topspiel setzte sich die DJK Don Bosco Bamberg an die Spitze der Landesliga Nordwest! – Foto: Sven Trautwein

Verlinkte Inhalte

Landesliga Nordwest
TSV Karlburg
TSV Abtswind
Großbardorf
Haibach

Der 24. Spieltag der Landesliga Nordwest brachte die vorläufige Wachablösung an der Tabellenspitze. Die DJK Don Bosco Bamberg gewann das direkte Duell beim bisherigen Tabellenführer TSV Großbardorf klar und übernahm damit die Tabellenführung. Dahinter hielt der TSV Abtswind mit einem deutlichen Sieg Anschluss. Auch im Tabellenkeller gab es Bewegung.

Sa., 07.03.2026, 16:00 Uhr
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
0
3

Im absoluten Topspiel des 24. Spieltags setzte sich die DJK Don Bosco Bamberg mit 3:0 beim TSV Großbardorf durch und übernimmt damit die Tabellenführung. Vor 400 Zuschauern erwischten die Gäste einen perfekten Start: Ein Eigentor von Lorenz Seuffert brachte Bamberg früh in Führung (10.). Nur vier Minuten später erhöhte Patrick Görtler auf 2:0 (14.), ehe er bereits in der 26. Minute seinen zweiten Treffer nachlegte. Großbardorf fand gegen die effizienten Gäste kaum Zugriff und musste nach zuvor fünf Punkten Vorsprung die Tabellenführung an Bamberg abgeben.

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
4
1

Der TSV Abtswind feierte einen klaren 4:1-Heimsieg gegen den FC 06 Bad Kissingen. Zwar gingen die Gäste durch Luka Maric früh in Führung (6.), doch die Antwort der Hausherren folgte prompt: Piet Scheurer glich nur zwei Minuten später aus (8.) und brachte sein Team später selbst in Führung (31.). Noch vor der Pause erhöhte Levin Körger auf 3:1 (41.), ehe er nach dem Seitenwechsel den Endstand markierte (53.). Abtswind bleibt damit auf Rang drei und hält Kontakt zur Spitze.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
4
1
Abpfiff

Der SV Vatan Spor Aschaffenburg setzte sich mit 4:1 gegen den TSV Mönchröden durch. Peter Sprung eröffnete kurz vor der Pause den Torreigen (39.), ehe Oktay Sevim direkt nach Wiederanpfiff erhöhte (47.). Yusupha Njie verkürzte zwischenzeitlich (59.), doch ein Eigentor von Timo Salaske (62.) und ein weiterer Treffer von Sevim (75.) sorgten für klare Verhältnisse. Für Mönchröden erschwerte zudem eine Gelb-Rote Karte gegen Luca Schreiber (69.) die Aufgabe.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
0
3
Abpfiff

Ein wichtiges Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzte der 1. FC Fuchsstadt mit einem 3:0-Auswärtssieg beim 1. FC Lichtenfels. Nico Neder brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (42.), Cedric Werner erhöhte kurz nach Wiederbeginn (52.). Den Schlusspunkt setzte Samuel Radi in der 85. Minute. Lichtenfels musste die Partie zudem mit einem Platzverweis gegen Maximilian Pfadenhauer in der Nachspielzeit beenden.

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
1
1
Abpfiff

Der TSV Eisingen und TuS 1893 Aschaffenburg-Leider trennten sich 1:1. Laurin Thein brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung, Luca Staab glich kurz nach der Pause aus (52.). In der Schlussphase mussten die Gäste nach einer Roten Karte gegen Felix Schäfer (77.) in Unterzahl agieren, dennoch blieb es bei der Punkteteilung.

Sa., 07.03.2026, 16:00 Uhr
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
2
2
Abpfiff

Ein turbulentes Spiel erlebten die Zuschauer bei der Partie zwischen der FT Schweinfurt und der DJK Hain. Die Gäste führten durch Treffer von Elia Umscheid (20.) und Daniel Meßner (30.) bereits mit 2:0. In der Schlussphase drehte Dominik Popp jedoch auf und glich mit einem Doppelpack binnen zwei Minuten aus (77., 79.). Kurz darauf sah Hains Arber Jashari noch die Gelb-Rote Karte (83.).

Sa., 07.03.2026, 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
0
0
Abpfiff

Zwischen dem SV Alemannia Haibach und dem TuS Frammersbach gab es keinen Sieger. Beide Teams lieferten sich eine intensive Partie, in der jedoch die klaren Torchancen ausblieben. Am Ende stand ein torloses 0:0, mit dem Haibach Rang vier behauptet und Frammersbach im gesicherten Mittelfeld bleibt.

Sa., 07.03.2026, 16:00 Uhr
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
2
0

Der TSV Karlburg stellte im Heimspiel gegen Schlusslicht ASV Rimpar früh die Weichen auf Sieg. Bereits nach wenigen Sekunden traf Tim Wagner zur Führung (1.). Kurz vor der Pause erhöhte Haroona Diarrassouba auf 2:0 (43.). Dabei blieb es auch bis zum Schlusspfiff – Karlburg festigt damit Rang fünf.

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
2
0
Abpfiff

Die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach gewann ihr Heimspiel gegen die DJK Dampfach mit 2:0. Sebastian Lehmann brachte die Gastgeber früh in Führung (17.), ehe Pascal Demar in der Schlussphase den Deckel draufmachte (83.). Dampfach musste die Partie zudem nach einer Gelb-Roten Karte gegen Max Witchen in der Nachspielzeit in Unterzahl beenden.