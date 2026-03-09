Bamberg erobert die Spitze – Abtswind mit Torfestival Neuer Tabellenführer in der Landesliga Nordwest +++ Abtswind mit klarer Reaktion +++ Fuchsstadt punktet im Tabellenkeller von Marco Baumgartner · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Die Entscheidung fiel bereits in Hälfte 1. Mit einem 3:0 Sieg im Topspiel setzte sich die DJK Don Bosco Bamberg an die Spitze der Landesliga Nordwest! – Foto: Sven Trautwein

Der 24. Spieltag der Landesliga Nordwest brachte die vorläufige Wachablösung an der Tabellenspitze. Die DJK Don Bosco Bamberg gewann das direkte Duell beim bisherigen Tabellenführer TSV Großbardorf klar und übernahm damit die Tabellenführung. Dahinter hielt der TSV Abtswind mit einem deutlichen Sieg Anschluss. Auch im Tabellenkeller gab es Bewegung.

Im absoluten Topspiel des 24. Spieltags setzte sich die DJK Don Bosco Bamberg mit 3:0 beim TSV Großbardorf durch und übernimmt damit die Tabellenführung. Vor 400 Zuschauern erwischten die Gäste einen perfekten Start: Ein Eigentor von Lorenz Seuffert brachte Bamberg früh in Führung (10.). Nur vier Minuten später erhöhte Patrick Görtler auf 2:0 (14.), ehe er bereits in der 26. Minute seinen zweiten Treffer nachlegte. Großbardorf fand gegen die effizienten Gäste kaum Zugriff und musste nach zuvor fünf Punkten Vorsprung die Tabellenführung an Bamberg abgeben.

Der TSV Abtswind feierte einen klaren 4:1-Heimsieg gegen den FC 06 Bad Kissingen. Zwar gingen die Gäste durch Luka Maric früh in Führung (6.), doch die Antwort der Hausherren folgte prompt: Piet Scheurer glich nur zwei Minuten später aus (8.) und brachte sein Team später selbst in Führung (31.). Noch vor der Pause erhöhte Levin Körger auf 3:1 (41.), ehe er nach dem Seitenwechsel den Endstand markierte (53.). Abtswind bleibt damit auf Rang drei und hält Kontakt zur Spitze.

Der SV Vatan Spor Aschaffenburg setzte sich mit 4:1 gegen den TSV Mönchröden durch. Peter Sprung eröffnete kurz vor der Pause den Torreigen (39.), ehe Oktay Sevim direkt nach Wiederanpfiff erhöhte (47.). Yusupha Njie verkürzte zwischenzeitlich (59.), doch ein Eigentor von Timo Salaske (62.) und ein weiterer Treffer von Sevim (75.) sorgten für klare Verhältnisse. Für Mönchröden erschwerte zudem eine Gelb-Rote Karte gegen Luca Schreiber (69.) die Aufgabe.

Ein wichtiges Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzte der 1. FC Fuchsstadt mit einem 3:0-Auswärtssieg beim 1. FC Lichtenfels. Nico Neder brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (42.), Cedric Werner erhöhte kurz nach Wiederbeginn (52.). Den Schlusspunkt setzte Samuel Radi in der 85. Minute. Lichtenfels musste die Partie zudem mit einem Platzverweis gegen Maximilian Pfadenhauer in der Nachspielzeit beenden.

Der TSV Eisingen und TuS 1893 Aschaffenburg-Leider trennten sich 1:1. Laurin Thein brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung, Luca Staab glich kurz nach der Pause aus (52.). In der Schlussphase mussten die Gäste nach einer Roten Karte gegen Felix Schäfer (77.) in Unterzahl agieren, dennoch blieb es bei der Punkteteilung.

Ein turbulentes Spiel erlebten die Zuschauer bei der Partie zwischen der FT Schweinfurt und der DJK Hain. Die Gäste führten durch Treffer von Elia Umscheid (20.) und Daniel Meßner (30.) bereits mit 2:0. In der Schlussphase drehte Dominik Popp jedoch auf und glich mit einem Doppelpack binnen zwei Minuten aus (77., 79.). Kurz darauf sah Hains Arber Jashari noch die Gelb-Rote Karte (83.).

Zwischen dem SV Alemannia Haibach und dem TuS Frammersbach gab es keinen Sieger. Beide Teams lieferten sich eine intensive Partie, in der jedoch die klaren Torchancen ausblieben. Am Ende stand ein torloses 0:0, mit dem Haibach Rang vier behauptet und Frammersbach im gesicherten Mittelfeld bleibt.

Der TSV Karlburg stellte im Heimspiel gegen Schlusslicht ASV Rimpar früh die Weichen auf Sieg. Bereits nach wenigen Sekunden traf Tim Wagner zur Führung (1.). Kurz vor der Pause erhöhte Haroona Diarrassouba auf 2:0 (43.). Dabei blieb es auch bis zum Schlusspfiff – Karlburg festigt damit Rang fünf.