Bamberg ärgert Fürth früh – Ansbach trotzt Nürnberg beim Haugen-Debüt

1:5 vor fast 3000 Zuschauern – und dennoch nimmt die SpVgg Ansbach wohl etwas Selbstvertrauen für den anstehenden Regionalliga-Start mit. Gegen den 1. FC Nürnberg, bei dem Fynn Otto kurzfristig wegen muskulärer Probleme passen musste, roch es zunächst nach einer Klatsche: Keine sechs Minuten waren um, da gab es bereits Elfmeter für den Club. Rayan Ghrieb scheiterte zwar vom Punkt an Keeper Heiko Schiefer, doch Piet Scobel schaltete am schnellsten und staubte zur Führung ab.

Nach dem Seitenwechsel feierte Sigurd Haugen sein Debüt im FCN-Trikot. Der Stürmer fiel dabei nicht nur wegen seiner blondierten Haare auf, sondern sorgte auch sportlich direkt für ein Ausrufezeichen: Nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung holte der Norweger einen Strafstoß raus und blieb vom Punkt eiskalt. Den 5:1-Endstand tütete schließlich Mohamed Ali Zoma ein.

Wer dachte, jetzt geht der Regionalligist baden, sah sich direkt getäuscht: Ex-BVB-Talent Ken Mata besorgte den Ausgleich – und verpasste nur wenig später sogar die Ansbacher Führung. Auf der Gegenseite ließ Neuzugang Rayan Ghrieb Chancen liegen. Unmittelbar vor der Pause knackte der Zweitligist den Regionalligist dann doch: Porstner besorgte per Kopf das 2:1, wenig später bestrafte Lubach einen Ansbacher Fehler zum 3:1-Halbzeitstand.

Der FC Eintracht Bamberg hat sich gegen die SpVgg Greuther Fürth achtbar geschlagen. Beim Highlight-Spiel der Vorbereitung führte der Bayernligist sogar früh trotz Fürther Chancen. Eine schöne Flanke von links verwertete Tim Gensichen zur FCE-Führung. Fast im direkten Gegenzug glich Paul Will jedoch per Kopf aus (8.). Wenig später drehte Shinta Appelkamp das Spiel komplett. Bamberg gab sich aber nicht geschlagen und hatte wenig später Pech mit dem Aluminium. Auf der anderen Seite machte der Ex-Hachinger Aaron Keller scheinbar früh alles klar, als er für die SpVgg auf 3:1 stellte.

In der Folge wechselten beide Trainer fleißig durch: Vor fast 900 Fans fielen aber keine Tore mehr. Großen Anteil am 1:3 gegen die Zweitliga-Profis hatte FCE-Keeper Benedikt Willert, der mehrmals stark parierte.

"Die ersten zwei Wochen waren vor allem im physischen Bereich unterwegs, deswegen merkt man, dass Kopf und Beine schwer sind. Die drei Spiele bewerte ich, was das Spielerische angeht, gar nicht mal so sehr. Wir haben unsere Physis auf den Platz gebracht. In Sachen Gegenpressing haben wir es in der ersten Hälfte gut gemacht", kommentierte Kleeblatt-Coach Heiko Vogel den 3:1-Erfolg. "Was man auch sieht: Dass die Jungs gerne miteinander spielen. Für den Grad der Müdigkeit war es ein hoher Grad an Kreativität. Lediglich die Effizienz haben wir heute in Fürth gelassen. Da waren Chancen dabei, die sich die Jungs sonst nicht nehmen lassen."