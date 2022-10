Bamarni: „Ein Zwei-Klassen-Unterschied!“ Intensive Partie zwischen Eintracht Freiburg und Reute +++ Bad Krozingen verpasst in Wasenweiler den „Lucky Punch“

Bevor sich der FC Heitersheim in die spielfreie Woche verabschiedete, musste er eine schwere Heimpleite gegen Mundingen hinnehmen. Zwischen Eintracht Freiburg und Reute ging es hoch her; am Ende entführte der Aufsteiger mit einem 3:2-Erfolg die Punkte aus dem Weststadion. Bad Krozingen verpasste zwar bei der SG Ihringen/Wasenweiler den Siegtreffer, behielt aber dank des 1:1 die Aufstiegsplätze im Blick.

Mit vier Punkten Rückstand auf den zweiten Tabellenrang blieb der FC Heitersheim in Schlagweite zu den Aufstiegsplätzen. Dennoch gab Trainer Dylan Bamarni die 0:5-Heimpleite gegen Mundingen zu denken: „Das war in der ersten Halbzeit ein Zwei-Klassen-Unterschied“, fasste er zusammen. „Wir hatten nur einen einzigen Torschuss durch einen Standard, und Mundingen hatte sechs, sieben Chancen, war zweikampfstärker und passsicherer und hatte den größeren Willen und den stärkeren Zug zum Tor.“ Der 0:3-Pausenrückstand sei völlig verdient gewesen. Nach dem Wechsel hätte seine Mannschaft zwar eine Reaktion gezeigt, „allerdings brauchte Mundingen mit der deutlichen Führung im Rücken nicht mehr viel zu tun und war trotzdem insgesamt noch immer die bessere Mannschaft“. Doch es sollte noch schlimmer kommen: Denn nicht nur legten die Mundinger in den Schlussminuten noch zwei Tore nach, sondern die Malteserstädter schwächten sich noch selbst durch die Gelb-Roten Karten gegen Mike Enderle und Kapitän Dominik Völkel. „Ein rabenschwarzer Tag!“, kommentierte Bamarni.

Die Verletzung von Clemens Fink, dem Mittelfeldregisseur des SV Biengen, war beim 5:0-Heimsieg gegen Buggingen/Seefelden der Wermutstropfen. Ob Zerrung oder Muskelfaserriss, das wird die ärztliche Untersuchung zeigen. Mit dem Erfolg – dem dritten in Serie – hat der Verein den Anschluss an die sicheren Plätze hergestellt. Nachdem der SVB mit der ersten Torchance in Führung gegangen war, verlor die Elf kurzfristig den Faden und ermöglichte den Gästen mehrere Ausgleichschancen, berichtete Coach Gehad Hassoun. „Aber in der zweiten Halbzeit haben wir klar dominiert. Nach dem 2:0 ist Buggingen eingebrochen, und wir haben es souverän runtergespielt.“ Hassoun gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Erfolge das Selbstvertrauen der Mannschaft gestärkt haben und sie einen eventuellen Ausfall Finks kompensieren könne.

Simon Schweiger: „Wir haben einen Punkt gewonnen“

Der FC Bad Krozingen rettete beim Aufsteiger Ihringen/Wasenweiler einen Punkt (1:1) und belegt damit – punktgleich mit dem Tabellenzweiten Mundingen – den vierten Rang. Spielertrainer Simon Schweiger, der nach einem Radunfall noch nicht selbst mitmischen konnte, hatte einen insgesamt überzeugenden Auftritt seiner Elf gesehen. Allerdings sei die Abwehr zu passiv geblieben, als die Kaiserstühler einen weiten Ball nach vorne spielten – so konnte Steve Ehlend die SG mit 1:0 in Führung bringen. „Das war ein Nackenschlag“, so Schweiger. Nach der Pause erhöhte der FCK den Druck, hatte aber Pech mit einem Lattentreffer oder scheiterte am gut aufgelegten SG-Torwart Alexander Fuhr. Nachdem die Heimelf durch die Rote Karte gegen Michael Derr dezimiert war, konnte Bad Krozingen die Räume zum Ausgleich nutzen: Maximilian Thoma traf auf Vorarbeit von Martin Butov. „Schade, dass wir nicht noch den Lucky Punch setzen konnten!“, bedauerte Schweiger, stellte aber klar: „Es fühlt sich nicht so an, als hätten wir ein Spiel verloren. Wir haben einen Punkt gewonnen!“ Aus einer homogenen Krozinger Mannschaft ragten Marc Gutmann und Alisan Toga auf den Sechserpositionen und Ugochukwu „Henry“ Ohagi auf der Außenbahn heraus.

Eintracht Freiburg fahndet nach Fehlern, Reute nach Elfmeterstärke

Wolf Haller, der Trainer der gastgebenden SF Eintracht Freiburg, und Angelo Saggiomo, der Coach des Aufsteigers SC Reute, waren sich einig, beim 2:3 ein intensives Spiel auf hohem Niveau gesehen zu haben. In der Anfangsphase vergab SCR-Torjäger Thomas Bober einen Foulelfmeter – was ein aktuelles Phänomen beim Aufsteiger widerspiegelt: „Wir hatten in dieser Saison bereits sechs Elfmeter, aber fünf davon haben wir verschossen“, sagte Saggiomo. Kurz darauf erzielte Reute doch das 0:1, aber nahezu postwendend konnten die Freiburger egalisieren. In die zweite Halbzeit startete die Heimelf fulminant und ging mit 2:1 in Führung. „Da haben wir geschlafen“, monierte Saggiomo. „Aber wir haben uns ins Spiel zurückgekämpft und am Ende knapp, aber verdient gewonnen.“ Er lobte Benjamin Bierer („eine Klasse für sich!“) und die Dreierkette mit Mario Hess, Fabrice Élatré und Delil Özcan sowie Miguel Rosales. Eintracht-Trainer Haller bedauerte hingegen, dass seine Mannschaft nicht punkten konnte: „Es tut mir leid, weil wir uns nichts vorzuwerfen haben. Wir suchen immer danach, was wir grob falsch gemacht haben, und wir finden nichts.“ Glück spielte wohl eine größere Rolle, als man wolle: „Wir hatten insgesamt vier Alutreffer – letztes Jahr um diese Zeit wären die wahrscheinlich noch hineingegangen“, so Haller.