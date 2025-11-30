Balzfeld/Horrenberg verliert letztes Spiel im Jahr 2025

Ein Spiel zum Vergessen für Balzfeld/Horrenberg, denn bereits zur Halbzeit lag das Team mit 0:2 gegen den VfB Wiesloch 2 zurück. Ein Zwischenergebnis, das bitter war, aber grundsätzlich noch aufgeholt hätte werden können - nur nicht in dieser Partie. Die Mannschaft kämpfte zwar, hielt dagegen und suchte immer wieder den weg nach vorne. Doch auf schwierigem Geläuf sollte es in dieser Partie einfach nicht reichen. Zu viel Stückwerk, Personalausfälle und weniger Spielstruktur als gewohnt machten einen Punktgewinn unmöglich. So ließen weitere Gegentreffer in der 2. Halbzeit die Begegnung schließlich mit 0:5 enden und sorgten für spürbare Enttäuschung auf und neben dem Platz.

Trotz dieses ernüchternden Ergebnisses sollte der Blick jedoch auch auf das große Ganze gerichtet werden. Die Runde 2025/2026 war bisher für unsere Mannschaft eine ausgesprochen positive, geprägt von Einsatzbereitschaft, Weiterentwicklung und tollem Teamgeist. Woche für Woche haben unsere Spieler gezeigt, wie viel Potenzial in ihnen steckt und wozu sie gemeinsam fähig sind. Eine solche Entwicklung lässt sich durch einzelne Resultate nicht schmälern. Zumal die Mannschaft auf dem dritten Tabellenplatz überwintert (Foto: Kraichgaulokal Medien 2025)