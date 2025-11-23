Balzfeld/Horrenberg verliert gegen FC St. Ilgen mit 2:1 erneut

Im zweiten von drei aufeinanderfolgenden Topspielen musste Balzfeld/Horrenberg erneut eine Niederlage hinnehmen. Beim FC St. Ilgen unterlag das Team trotz halbstündiger Überzahl mit 2:1 und verpasste es damit, an bereits gezeigte, starke Saisonleistungen anzuknüpfen.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh durch Winkler in Führung. Dennoch zeigten die Gäste eine gute Reaktion: In der 18. Minute gelang Ronellenfitsch M. der Ausgleich zum 1:1. Doch St. Ilgen blieb offensiv gefährlich und stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. So traf Knobel in der 39. Minute zum späteren Endstand.
Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Bemühungen der Gäste ohne Zählbares. Trotz einer rund dreißigminütigen Überzahlsituation fanden sie nicht zu ihrem gewohnten Spiel und konnten den Tabellenkonkurrenten nur selten ernsthaft unter Druck setzen. St. Ilgen verteidigte gut und brachte den knappen, aber nicht unverdienten Heimsieg über die Zeit.
Für Balzfeld/Horrenberg gilt es nun, die Niederlage schnell abzuhaken und im kommenden Topspiel wieder zur Stärke zurückzufinden.