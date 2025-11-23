Balzfeld/Horrenberg verliert gegen FC St. Ilgen mit 2:1 erneut

Im zweiten von drei aufeinanderfolgenden Topspielen musste Balzfeld/Horrenberg erneut eine Niederlage hinnehmen. Beim FC St. Ilgen unterlag das Team trotz halbstündiger Überzahl mit 2:1 und verpasste es damit, an bereits gezeigte, starke Saisonleistungen anzuknüpfen.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh durch Winkler in Führung. Dennoch zeigten die Gäste eine gute Reaktion: In der 18. Minute gelang Ronellenfitsch M. der Ausgleich zum 1:1. Doch St. Ilgen blieb offensiv gefährlich und stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. So traf Knobel in der 39. Minute zum späteren Endstand.