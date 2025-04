Balzfeld/Horrenberg verliert erneut - 1:3 gegen RB Heidelberg

Im Auswärtsspiel bei RB Heidelberg starteten die Jungs von Balzfeld/Horrenberg gut in die Partie. Im Laufe der ersten Hälfte gestaltete sich das Spiel jedoch ausgeglichener und die Heimmannschaft erzielte durch Rus das 1:0 nach dem Motto „nimm Du ihn, ich hab ihn sicher“ (36. Minute). Noch vor der Halbzeit erhöhte Heidelberg auf 2:0. Nach einem lang ausgeführten Freistoß in den 16er und reichlich Durcheinander staubte Stein ab. In der 2. Halbzeit versuchten die Jungs von Balzfeld/Horrenberg viel, aber es wollte heute nicht klappen. Im Gegenteil: Durch das hohe Aufrücken kassierte man noch das 3:0 durch Jardumdzi (80. Minute). Anschließend reichte es nur noch für den Ehrentreffer durch Temür (87. Minute). Insgesamt haben die Basics (u. a. Tempo und Genauigkeit im Passspiel) gefehlt, um etwas Zählbares aus Heidelberg mitzunehmen. Schade aus Sicht von Balzfeld/Horrenberg, denn das ist der zweite Dämpfer in Folge nach einem sehr guten Start in die Rückrunde. Es gilt nun, das Ruder wieder rumzureißen.