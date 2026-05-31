Balzfeld/Horrenberg unterliegt personell geschwächt dem FC Spechbach

Im letzten Saisonspiel musste sich die Balzfeld/Horrenberg dem FC Spechbach mit 0:6 geschlagen geben. Die Gastgeber gingen aufgrund zahlreicher Ausfälle personell stark geschwächt in die Partie, zeigten jedoch über die gesamte Spielzeit eine engagierte kämpferische Leistung. Spechbach erwischte einen guten Start und ging bereits in der 7. Minute durch Közen in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Kreischer-Schenck auf 2:0. Trotz des Rückstands hielt Balzfeld/Horrenberg dagegen und versuchte es den Gästen schwer zu machen. In der zweiten Halbzeit machte sich der hohe Aufwand der personell angeschlagenen Heimelf zunehmend bemerkbar. Spechbach nutzte einige seiner Chancen und baute die Führung durch weitere Treffer auf 6:0 aus. Die Heimmannschaft kämpfte bis zum Schlusspfiff aufopferungsvoll, musste sich einem insgesamt klar überlegenen Gegner aber verdient geschlagen geben.