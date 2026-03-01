Balzfeld/Horrenberg unterliegt im Derby mit 2:1

Zum Start in das Fußballjahr 2026 musste Balzfeld/Horrenberg auswärts bei Schatthausen 1/Baiertal 2 antreten. Trotz einer Pausenführung stand am Ende eine knappe 1:2-Niederlage.

Die Gäste von Balzfeld/Horrenberg fanden gut in die Partie und präsentierten sich von Beginn an zweikampfstark. So entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel, in dem Balzfeld/Horrenberg immer wieder Nadelstiche nach vorne setzte. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde der Aufwand belohnt: Ritzal köpfte nach einem Eckball ins Tor der Heimmannschaft und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel bot sich den Gästen die große Chance, das Spiel in eine entscheidende Richtung zu lenken. Ein Foulelfmeter hätte das 0:2 bedeuten können, doch der Strafstoß wurde vergeben. Statt die Führung auszubauen, blieb Schatthausen 1/Baiertal 2 im Spiel und kam zunehmend zur mehr Chancen. In der 62. Minute fiel der Ausgleich für die Hausherren durch einen Fernschuss. Balzfeld/Horrenberg tat sich nun schwerer für Entlastung zu sorgen und musste in der 79. Minute schließlich auch noch den Treffer zum 2:1 hinnehmen. Mehr oder weniger eine Kopie des 1:1. Am Ende geht der Sieg für Schatthausen 1/Baiertal 2 in Ordnung, insbesondere angesichts der besseren Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit.