Balzfeld/Horrenberg überzeugt als Team in Rohrbach

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung hat sich Balzfeld/Horrenberg beim TB Rohrbach 2 ein verdientes 1:1 gesichert. Die Gäste gingen in der 17. Minute durch Denis Temür in Führung und präsentierten sich von Beginn an zweikampfstark. Rohrbach kam nach der Pause zum Ausgleich (55.), doch Balzfeld/Horrenberg blieb stabil und ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. In einer hitzigen Schlussphase mit jeweils einer Gelb-Roten Karte auf beiden Seiten (82.) sicherten die Gäste das Unentschieden mit viel Einsatz.

Am Ende stand ein Remis, das von einer überzeugenden Teamleistung getragen wurde, bei der jeder Spieler seinen Beitrag leistete.