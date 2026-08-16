Balzfeld/Horrenberg startet mit Auswärtssieg

Balzfeld/Horrenberg ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Beim FC Badenia St. Ilgen setzte sich unsere Mannschaft mit 2:1 durch. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 28. Minute durch Böttcher mit 1:0 in Führung. Balzfeld/Horrenberg ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kam noch vor der Pause durch Häber in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine Partie, in der beide Mannschaften um die entscheidenden Räume kämpften. In der 73. Minute gelang Monkam schließlich der Treffer zum 2:1 für die Gäste. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. St. Ilgen drängte auf den Ausgleich, während sich Balzfeld/Horrenberg mit großer Einsatzbereitschaft gegen die Angriffe stemmte. Die letzten Minuten wurden zu einem echten Abwehrkampf, den die Gäste mit viel Leidenschaft und Geschlossenheit erfolgreich überstanden. Damit durfte Balzfeld/Horrenberg zum Saisonauftakt einen wichtigen Auswärtssieg feiern.