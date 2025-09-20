Balzfeld/Horrenberg spielt zuhause 1:1 gegen Schatthausen 1/Baiertal 2

Nach den erfolgreichen Wochen mit perfekter Punkteausbeutung hat man sich seitens der Heimmannschaft auch in der Partie gegen Schatthausen 1/Baiertal 2 etwas ausgerechnet. Im Idealfall 3 Punkte, wenngleich Schatthausen 1/Baiertal 2 in den letzten Jahren immer wieder eine schwer zu knackende Nuss war. Die Partie begann schwungvoll und hatte ihr erstes markantes Ereignis in einem Handelfmeter und einer roten Karte für die Gäste. Der Elfmeter wurde durch Ronellenfitsch M. zum 1:0 in der 27. Minute verwandelt. Berechtigterweise rechneten sich die heimischen Zuschauerinnen und Zuschauer nun mehr aus. Diese Hoffnung bekam relativ schnell einen Dämpfer, denn die Gäste glichen in der 33. Minute zum 1:1 durch Korner aus. In der restlichen Spielzeit konnte Balzfeld/Horrenberg die Überzahl nicht ausnutzen und ließ leider die erforderliche Konzentration und den unbedingten Willen, das Spiel zu gewinnen, vermissen. Unterm Strich hatten die Gäste im weiteren Spielverlauf sogar die besseren Chancen, sodass Balzfeld/Horrenberg mit dem Unentschieden zufrieden sein muss.