Balzfeld/Horrenberg setzt Siegesserie gegen DJK Eppelheim mit 1:4 fort

Balzfeld/Horrenberg traf am 6. Spieltag auswärts auf die andere DJK in der Staffel. Die Gäste begannen überlegen und führten nach 36. Minuten verdient mit 0:3 durch Tore von Taege, Zimprich und Ronellenfitsch M.. In der 42. Minute verkürzte die Heimmannschaft auf 1:3 durch Strauß. Dies veränderte den Rhythmus der Partie. Denn ab diesem Tor verlor Balzfeld/Horrenberg etwas die Linie und war nicht mehr ganz so konzentriert. Als Folge daraus wurde Eppelheim besser ohne jedoch zwingend zu werden. Die Abwehr der Gäste stand wie in den letzten Spielen gut. Ab der 80. Minute wurde Balzfeld/Horrenberg wieder aktiver und belohnte sich kurz vor Schluss mit dem 1:4 durch erneut Ronellenfitsch M..