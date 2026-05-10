Balzfeld/Horrenberg mit Teamgeist zum 1:2-Auswärtserfolg

Nur wenige Tage nach der deutlichen Niederlage gegen RB Heidelberg hat Balzfeld/Horrenberg eine starke Reaktion gezeigt und sich mit einem 2:1-Auswärtssieg beim VfR Walldorf 2 belohnt. Dabei standen die Vorzeichen alles andere als gut. Erneut mussten die Gäste mehrere verletzungsbedingte Ausfälle verkraften, zudem bissen einige angeschlagene Spieler auf die Zähne und liefen teilweise sogar auf ungewohnten Positionen auf. Umso bemerkenswerter war der enorme Mannschaftsgeist, den das Team über die gesamten 90 Minuten zeigte. Defensiv stand Balzfeld/Horrenberg kompakt und geordnet. Mit viel Einsatz, Laufbereitschaft und gegenseitiger Unterstützung ließ die Mannschaft nur relativ wenige klare Möglichkeiten zu. Dasdelen hatte – wie bereits in der Vergangenheit geschehen – per Freistoßtor die Führung erzielt (26.). Zehn Minuten später glich Walldorfs Werner aus, doch die Gäste steckten nicht auf. In der Schlussphase belohnte sich Balzfeld/Horrenberg schließlich für ihren großen Aufwand, denn Zimprich traf in der Nachspielzeit nach toller Vorlage sehenswert zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer (90.+2). Nach dem klaren Rückschlag gegen Heidelberg war dieser Erfolg nicht nur sportlich wichtig, sondern auch ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.