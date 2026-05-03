Balzfeld/Horrenberg mit klarer Heimniederlage

Balzfeld/Horrenberg musste am 26. Spieltag gegen RB Heidelberg eine 0:6-Niederlage hinnehmen. Der deutliche Endstand entsprach dabei leider auch dem Spielverlauf. Die Gäste bestimmten die Partie von Beginn an, kombinierten sicher und ließen die Gastgeber nicht zur Entfaltung kommen. Bereits zur Halbzeit führte RB Heidelberg verdient mit 0:3. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Heidelberg überlegen und nutzte seine Chancen konsequent. Stein (24., 49., 86.) und Zaberxha (28., 44., 66.) erzielten jeweils drei Treffer und waren die prägenden Spieler der Partie. Balzfeld/Horrenberg hatte zahlreiche personelle Ausfälle zu verkraften und konnte diese keineswegs kompensieren.