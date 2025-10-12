Balzfeld/Horrenberg mit einem Punkt gegen TB Rohrbach 2

Am Doppelspieltag der SG Horrenberg und DJK Balzfeld in Balzfeld bestritt Balzfeld 1/Horrenberg 2 das erste Spiel gegen die 2. Mannschaft vom TB Rohrbach. In einem eher ausgeglichenen Spiel mit etwas Übergewicht für die Heimmannschaft passierte bis kurz vor der Halbzeit nicht viel Zählbares. Allerdings war es dann Gonzalez Perez, der die Gäste mit 0:1 in Führung schoss (45. + 2). Nach dem Wiederanpfiff wollten die Jungs von Balzfeld/Horrenberg schnell den 1:1-Ausgleich erzielen, was Ihnen dann in der 58. Minute durch Ritzal gelang. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim Unentschieden, mit dem die Gäste besser leben konnten. Der Platzverweis für die Gäste in der 83. Minute blieb insofern nur Randnotiz.

An dieser Stelle bedanken wir uns für den schönen Doppelspieltag, insbesondere bei der SG Horrenberg sowie bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern fürs Kommen.