Balzfeld/Horrenberg mit deutlicher 1:4-Heimniederlage

Balzfeld/Horrenberg musste am 22. Spieltag auf heimischem Rasen eine klare Niederlage hinnehmen. Gegen den Heidelberger SC II unterlag das Team mit 1:4 (0:2). Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gäste die Weichen auf Sieg. Hansen traf in der 28. und 36. Minute doppelt und sorgte für eine komfortable 2:0-Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Prestel in der 54. Minute auf 3:0 und baute die Führung weiter aus. Zwar gelang Monkam in der 85. Minute noch der Ehrentreffer für die Gastgeber, doch zuvor markierte Fischer (83.) den vierten Treffer für den Heidelberger SC II. Insgesamt zeigte die Mannschaft aus Heidelberg eine abgeklärte und effiziente Leistung, während die Gastgeber vor allem defensiv zu anfällig agierten. Mit diesem Auswärtssieg festigt der Heidelberger SC II seine Position in der Tabelle, während Balzfeld/Horrenberg weiter um wichtige Punkte kämpfen muss.