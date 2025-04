Balzfeld/Horrenberg holt überraschend einen Punkt

An diesem Spieltag traf Balzfeld/Horrenberg zuhause auf Schatthausen 1/Baiertal 2. Nach der tabellarischen Situation war ein schweres Spiel für die Heimmannschaft zu erwarten. Den einzigen Treffer in der ersten Halbzeit erzielten dann allerdings die Hausherren durch Ronellenfitsch M. in der 13. Minute. Im Übrigen passierte in der 1. Hälfte nicht viel, weil abgesehen von zwei bis drei herausgespielten Chancen im Spiel beider Mannschaften einiges Stückwerk blieb. Mit dem Wiederbeginn nahm die Partie an Intensität sowie Qualität zu und wieder waren es die Hausherren, die einen Treffer erzielten. Nach einem schönen Spielzug war es erneut Ronellenfitsch M., der mit einem technisch sehenswerten Schuss das 2:0 machte (59. Minute). Im Anschluss an diesen Treffer kippte die Partie in Richtung der Gäste, die mit zwei Treffern relativ schnell Kapital daraus schlagen konnten. Danach hatte wieder Balzfeld/Horrenberg mehr Spielanteile und spielte sich gute Chancen heraus, leider fand das Spielgerät jedoch nicht den Weg ins Tor. Insbesondere bei einer Chance der Gäste hätte das Spiel sogar noch komplett gedreht werden können, jedoch hielt der Keeper der Hausherren sehenswert. Im Großen und Ganzen ist das 2:2 leistungsgerecht, beide Mannschaften werden sich aber über zwei verlorene Punkte ärgern. Ungeachtet dessen hat es Balzfeld/Horrenberg wieder geschafft, einen der Aufstiegsaspiranten zu ärgern und hat damit gezeigt, was mit der Mannschaft möglich ist. An dieser Stelle gute Besserung an Kapitän Rehberger, der sich bei einer Rettungsaktion leider verletzt hatte und ausgewechselt werden musste.