Balzfeld/Horrenberg gewinnt erstes Saisonspiel mit 2:1

Im ersten Saisonspiel trafen die Jungs von Balzfeld/Horrenberg auf einen der Favoriten für die oberen Plätze in der C-Klasse 1 - den FC Badenia St. Ilgen. Das Spiel ist schnell erzählt, denn über die komplette Spielzeit war die Partie recht ausgeglichen mit aus Sicht des Verfassers leichten Vorteilen für die Gäste aus St. Ilgen. Den Unterschied machten die Mannschaftsleistung und die bessere Chancenverwertung von Balzfeld/Horrenberg. So nutzten die zwei Ronellenfitsch Brüder Marvin und Leon Unaufmerksamkeiten bzw. Fehler im Defensivverbund von St. Ilgen zum zwischenzeitlichen 2:0 (81. und 86. Minute). Das 2:1 der Gäste fiel in der Nachspielzeit und konnte die Niederlage nicht mehr verhindern. So kann es weitergehen. Bei der nächsten Partie steht mit dem VfB Wiesloch 2 der nächste Härtetest bereit.