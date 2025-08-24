Balzfeld/Horrenberg gewinnt 0:1 gegen VfB Wiesloch 2

Im zweiten Spiel der Saison traf Balzfeld/Horrenberg auf den VfB Wiesloch 2, der - wie der Gegner der letzten Woche (St. Ilgen) - einer der Favoriten auf die ersten Plätze darstellt. Im Prinzip war das Spiel in Wiesloch mehr oder weniger eine Kopie der Partie in der letzten Woche mit erneut dem besseren Ende für Balzfeld/Horrenberg. Die Gäste spielten aus einer kompakten Defensive heraus und setzten Nadelstiche nach vorne. Einer dieser Nadelstiche führte nach einer Unstimmigkeit in der Abwehr von Wiesloch zum 0:1 durch Kabrhel in der 50. Minute. Zwar hatte die heimische Mannschaft über die komplette Spielzeit auch Chancen, diese bleiben jedoch durch starke Abwehraktionen oder aufgrund von Ungenauigkeit ungenutzt. Kompliment an Balzfeld/Horrenberg, die mit einigen Personalausfällen erneut eine sehr starke Mannschaftsleistung zeigten. Gegen die FT Kirchheim 2 gilt es nun, mit der gleichen Einstellung den Trend zu bestätigen.