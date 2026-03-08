Balzfeld/Horrenberg feiert deutlichen 5:0-Heimsieg

Balzfeld/Horrenberg hat nach dem negativen Start ins Fußballjahr 2026 eine starke Reaktion gezeigt. Nach der Niederlage im vorherigen Spiel setzte sich die Mannschaft auf heimischem Platz deutlich mit 5:0 gegen die DJK Eppelheim durch. Die Gastgeber fanden von Beginn an gut in die Partie und gingen bereits in der 10. Minute durch Modery in Führung. Balzfeld/Horrenberg blieb spielbestimmend und erhöhte in der 30. Minute durch Ronellenfitsch L. auf 2:0, mit dem es auch in die Halbzeitpause ging. Auch nach dem Seitenwechsel behielten die Hausherren die Kontrolle über das Spielgeschehen. Ronellenfitsch schnürte in der 63. Minute seinen Doppelpack und baute die Führung weiter aus. In der Schlussphase machte die Heimelf schließlich alles klar: Monkam traf in der 80. Minute zum 4:0, ehe Dasdelen nur zwei Minuten später durch einen Freistoß den 5:0-Endstand erzielte. Mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung ließ Balzfeld/Horrenberg den Gästen aus Eppelheim keine wirkliche Chance und rehabilitierte sich für die Auftaktniederlage.