Balzfeld/Horrenberg feiert 1:4-Sieg beim FC Frauenweiler 2

In Frauenweiler hat es schon das ein oder andere nervenaufreibende Spiel gegeben. Insofern konnte man gespannt sein, was die heutige Partie bereithielt. Leider ergab sich die erste Veränderung des Spiels mit Auswirkung auf das Ergebnis durch ein Eigentor zur Führung von Frauenweiler. Kurz vor der Pause drehte allerdings Monkam mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten das Spiel zur 1:2-Pausenführung für die Gäste von Balzfeld/Horrenberg. In der zweiten Hälfte hatte die Heimmannschaft noch einiges versucht, ist jedoch an der gut organisierten Abwehr der Gäste gescheitert. Aus den auch auf Seiten der DJK/SG zahlreich sich ergebenden Chancen erzielte Doppelpacker Quelhas da Silva das 1:3 und 1:4 in der 58. und 85. Minute. Wenngleich Frauenweiler insbesondere mit langen Bällen stets gefährlich war, war es unterm Strich ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg für die Jungs von Balzfeld/Horrenberg, die ein gutes Spiel ablieferten.