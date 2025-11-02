Balzfeld/Horrenberg feiert 0:8-Auswärtserfolg

Balzfeld/Horrenberg feierte beim FC Sandhausen 2 einen deutlichen 8:0-Auswärtserfolg und zeigte dabei über die gesamte Spielzeit eine souveräne Leistung. Von Beginn an übernahmen die Gäste die Kontrolle über das Spiel und setzten den FC Sandhausen 2 früh unter Druck. In der 18. Minute brachte Steger die Gäste mit einem Schuss aus kurzer Distanz in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Greulich P. auf 0:2 (23.). In der 32. Minute stellte Ronellenfitsch M. nach einem schön herausgespielten Angriff den 0:3-Halbzeitstand her.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Balzfeld/Horrenberg die klar tonangebende Mannschaft. Ronellenfitsch M. verwandelte in der 57. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 0:4. Nur wenige Minuten später traf Quelhas da Silva T. zum 0:5 (61.). In der 64. Minute legte erneut Greulich P. mit seinem zweiten Treffer nach, bevor er in der 75. Minute mit seinem dritten Tor das Ergebnis auf 0:7 ausbaute. Den Schlusspunkt setzte Quelhas da Silva T. in der 84. Minute mit dem Treffer zum 0:8-Endstand. Balzfeld/Horrenberg überzeugte durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und einer guten Spielanlage. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient und unterstreicht die steigende Formkurve der Mannschaft.