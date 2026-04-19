Balzfeld/Horrenberg erneut ohne Punkte – Frauenweiler II gewinnt 0:3

Nach dem Auswärtssieg am letzten Spieltag ist Balzfeld/Horrenberg wieder von der Erfolgsspur abgekommen. Im Heimspiel gegen den FC Frauenweiler 2 setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 9. Minute durch Hakiki in Führung. Balzfeld/Horrenberg tat sich mit etwas Zählbarem nach vorne schwer und musste Mitte der ersten Hälfte den nächsten Rückschlag hinnehmen. Erneut war Hakiki zur Stelle und erhöhte in der 26. Minute auf 2:0 für Frauenweiler. Auch im zweiten Durchgang gelang es den Gastgebern nicht, entscheidend Druck aufzubauen. Frauenweiler blieb die gefährlichere Mannschaft und machte in der Schlussphase alles klar. Agelakis traf in der 85. Minute zum 3:0-Endstand. Damit gelang es Balzfeld/Horrenberg nicht, an den jüngsten Sieg anzuknüpfen. Nach zuvor wechselhaften Leistungen zeigt sich weiterhin eine Inkonstanz, während Frauenweiler seine Chancen nutzte und die drei Punkte mitnahm.