Balzfeld/Horrenberg bestätigt Sieg von letzter Woche

Balzfeld/Horrenberg hat den Sieg von letzter Woche bestätigt und sich am 28. Spieltag zuhause mit einem 3:1-Heimsieg gegen den FC 1986 Sandhausen 2 durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten einen optimalen Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Ronellenfitsch L. in Führung. Die Jungs blieben auch danach aktiv und erhöhten durch Saglam nach 22 Minuten auf 2:0. Defensiv stand Balzfeld/Horrenberg erneut stabil und ließ dem Gegner wenige Möglichkeiten. Kurz vor der Halbzeit wurde die Partie dann hektischer. Denn nach einer verdienten roten Karte mussten die Gastgeber in Unterzahl weiterspielen. Trotz des Platzverweises zeigte die Mannschaft großen Einsatz und hielt kämpferisch dagegen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Heimmannschaft diszipliniert und arbeitete geschlossen gegen den Ball. Zimprich erhöhte in der 60. Minute auf 3:0 und sorgte damit früh für die Vorentscheidung. Der Treffer von Häußermann zum 3:1-Endstand zwei Minuten später änderte nichts mehr am nicht unverdienten Heimsieg der Gastgeber. Dementsprechend brachte Balzfeld/Horrenberg auch in Unterzahl den Vorsprung mit viel Leidenschaft und einer geschlossenen Mannschaftsleistung über die Zeit.