Baltringen und Wacker liefern sich harten Kampf

Das erste Tor für den FCW fiel in der 17. Minute nach einer gut ausgespielten Aktion auf der rechten Seite durch Luca Kley. Wacker hielt danach weiterhin den Druck hoch und bestimmte das Geschehen, was in der 33. Minute zum 2:0 führte, als Sabrina Riedmüller den Ball von der Sechzehnerkante direkt neben den Pfosten setzte. Allerdings holte Baltringen sofort zum Gegenschlag aus: In der 34. Minute verkürzte Leni Blersch auf 1:2.

Auch in der zweiten Halbzeit hatte Wacker mehr Ballbesitz, Baltringen probierte es meist mit "Langholz". Die Aktionen wurden nun immer hitziger und die Zweikämpfe auf beiden Seiten härter geführt. Der FCW erhöhte aber durch Verena Lootz (68.) mit einem schön herausgespielten Tor auf 3:1.