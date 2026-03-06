Balsam für geschundene Burghauser und Bayreuther Seelen

Endlich kann Burghausen in 2026 jubeln. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Ausgerechnet... ein Wort, das im Fußball oft fällt, muss am Freitagabend der Regionalliga Bayern wieder einmal her. Denn zum Auftakt des 22. Spieltages gewannen ausgerechnet zwei Mannschaften, bei denen zuletzt eher die Sorgenfalten freie Fahrt hatten. Der SV Wacker Burghausen schlug nach dem klaren Vilzing-0:3 zum Auftakt den VfB Eichstätt mit 2:1. Und die SpVgg Bayreuth besiegte den FC Bayern München II mit demselben Ergebnis.

Man muss ja fast froh sein, dass es die SpVgg Bayreuth überhaupt noch gibt. Was hat die Altstadt in den vergangenen Wochen und Monaten nicht alles hinnehmen müssen. Spielerflucht im Winter, Reamateurisierung - und nun auch noch der Abschied von Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba: Viele schlechte Nachrichten, denen nun endlich wieder eine frohe Botschaft folgt. Gegen die Reserve des Rekordmeisters brachten Maximilian Feser und Jann George - bei einem Gegentreffer von Anton Heinz - den sechsten Saisonsieg auf den Weg, sodass sich die Oberfranken zumindest in Sachen Klassenerhalt vorerst keine Gedanken machen müssen. Die Truppe von FCB-Trainer Holger Seitz bestätigt somit ihre Stellung im Niemandsland der Tabelle.