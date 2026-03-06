Balsam für geschundene Burghauser und Bayreuther Seelen

Ausgerechnet... ein Wort, das im Fußball oft fällt, muss am Freitagabend der Regionalliga Bayern wieder einmal her. Denn zum Auftakt des 22. Spieltages gewannen ausgerechnet zwei Mannschaften, bei denen zuletzt eher die Sorgenfalten freie Fahrt hatten. Der SV Wacker Burghausen schlug nach dem klaren Vilzing-0:3 zum Auftakt den VfB Eichstätt mit 2:1. Und die SpVgg Bayreuth besiegte den FC Bayern München II mit demselben Ergebnis.
Man muss ja fast froh sein, dass es die SpVgg Bayreuth überhaupt noch gibt. Was hat die Altstadt in den vergangenen Wochen und Monaten nicht alles hinnehmen müssen. Spielerflucht im Winter, Reamateurisierung - und nun auch noch der Abschied von Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba: Viele schlechte Nachrichten, denen nun endlich wieder eine frohe Botschaft folgt. Gegen die Reserve des Rekordmeisters brachten Maximilian Feser und Jann George - bei einem Gegentreffer von Anton Heinz - den sechsten Saisonsieg auf den Weg, sodass sich die Oberfranken zumindest in Sachen Klassenerhalt vorerst keine Gedanken machen müssen. Die Truppe von FCB-Trainer Holger Seitz bestätigt somit ihre Stellung im Niemandsland der Tabelle.
Wie antwortet man auf deutliches 0:3 (gegen Vilzing) zum Jahresauftakt? So wie der SV Wacker Burghausen! Noah Müller (27. Minute) und Joker Denis Ade (71.) - Treffer Eichstätt: Lucas Schraufstetter via Elfmeter/ 84. - waren diejenigen Akteure, die für den ersten Sieg des ehemaligen Zweitligisten im Fußballjahr 2026 sorgten. Der so starke Aufsteiger aus dem Altmühltal, der nach der Roten Karte gegen Keeper Nikolai Sauernheimer (Handspiel) gut eine Halbzeit in Unterzahl agierte, musste sich geschlagen geben, bleibt aber starker Rangfünfter, während Burghausen zwischenzeitlich auf Tabellenplatz 7 springen kann.