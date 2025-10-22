Balsam für die Seele

Am 8. Spieltag erwartete der SV Schmölln den FC Thüringen Jena auf dem Sportplatz Sommeritzer Straße. Für das junge Team ging es nach der hohen 1:8-Niederlage in Bad Berka darum, schnell in die Erfolgsspur zurückzufinden und mehr defensive Stabilität an den Tag zu legen.
SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913
Die Partie begann mit gegenseitigem Respekt und beide Mannschaft versuchten Sicherheit in ihre Aktionen zu bringen. Dementsprechend gab es bis zur 14. Minute auch keine nennenswerten Torchancen. Erst ein kapitaler Fehler in der Jenaer Hintermannschaft sollte für Torgefahr sorgen bzw. das 1:0 für Schmölln einbringen. Leon Gentsch setzte dabei Alexander Korent in Szene und dieser verwandelte eiskalt. In der Folgezeit verpassten Leon Gentsch nach Wunderlich-Flanke (18.) und Florian Schmidt nach Schulze-Ecke (25.) das 2:0. In der 36. Minute war es allerdings soweit. Leon Gentsch legte gut auf Eric Lochmann ab und dieser schickte Leon Schulze auf die Reise. Im Laufduell konnte sich dieser behaupten und schloss mit sattem Schuss ins obere Eck zum 2:0 ab. Vor dem Pausenpfiff verpasste Alexander Korent gar den 3. Treffer, als er allein auf den Hüter der Gäste zulief und an der starken Fußabwehr scheiterte.
Im zweiten Durchgang zeigte sich Jena präsenter, doch unser Team stellte bereits in der 50. Minute auf 3:0. Leon Schulze bediente dabei Alexander Korent, welcher Leon Gentsch mit Querpass in Szene setzte. Dieser schlug noch einen Haken und schob flach ein. Wenig später verlor die Schmöllner Mannschaft ein Kopfballduell und hatte keine Tiefenabsicherung, was von Nick Howaldt eiskalt mit dem Anschlusstreffer zum 3:1 bestraft wurde (53.). Im weiteren Verlauf verpassten Leon Gentsch mit Schuss aus der Drehung (55.), Alexander Korent nach Solo (58.) und der eingewechselte Max Zeißig mit Kopfball nach Wunderlich-Flanke (65.) das mögliche 4:1. Erst in der 83. Minute sollte dieses fallen, als Florian Schmidt den Elfmeter nach Foul an Alexander Korent sicher verwandelte. Mit dem Gefühl der sicheren Führung zeigte sich der SVS im Abwehrverbund zu passiv und wurde direkt durch Lukas Birkner mit dem 4:2 bestraft (87.). Den Schlusspunkt der Partie setzte Leon Gentsch in der 3. Minute der Nachspielzeit, als er den Ball per Knie mit Bogenlampe über den Hüter der Gäste in die Maschen setzte und den 5:2-Endstand herstellte.