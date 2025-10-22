– Foto: Sandy Försterling

Balsam für die Seele ...war der Heimsieg am vergangenen Wochenende für den SV Schmölln. Zwar kassierte man gegen Thüringen Jena wieder zwei Tore, aber die wichtigen drei Punkte blieben dennoch zuhause. Verlinkte Inhalte Landesklasse 1 FC Th. Jena SV Schmölln

Am 8. Spieltag erwartete der SV Schmölln den FC Thüringen Jena auf dem Sportplatz Sommeritzer Straße. Für das junge Team ging es nach der hohen 1:8-Niederlage in Bad Berka darum, schnell in die Erfolgsspur zurückzufinden und mehr defensive Stabilität an den Tag zu legen. SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913

Die Partie begann mit gegenseitigem Respekt und beide Mannschaft versuchten Sicherheit in ihre Aktionen zu bringen. Dementsprechend gab es bis zur 14. Minute auch keine nennenswerten Torchancen. Erst ein kapitaler Fehler in der Jenaer Hintermannschaft sollte für Torgefahr sorgen bzw. das 1:0 für Schmölln einbringen. Leon Gentsch setzte dabei Alexander Korent in Szene und dieser verwandelte eiskalt. In der Folgezeit verpassten Leon Gentsch nach Wunderlich-Flanke (18.) und Florian Schmidt nach Schulze-Ecke (25.) das 2:0. In der 36. Minute war es allerdings soweit. Leon Gentsch legte gut auf Eric Lochmann ab und dieser schickte Leon Schulze auf die Reise. Im Laufduell konnte sich dieser behaupten und schloss mit sattem Schuss ins obere Eck zum 2:0 ab. Vor dem Pausenpfiff verpasste Alexander Korent gar den 3. Treffer, als er allein auf den Hüter der Gäste zulief und an der starken Fußabwehr scheiterte.