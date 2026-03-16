Balsam für die Fußballerseele - Simon Rohrer mit Hattrick

Am Sonntag war die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II zu Gast im Denzlinger Einbollenstadion. Zur Halbzeit lagen die Kaiserstühler mit 2:0 im Hintertreffen. Dennoch war man ordentlich im Spiel. Der Glaube, dass mit einem zügigen Anschlusstreffer noch was zu holen sei, wuchs nach der Pausenansprache von Taktikfuchs Trainer Peter Klär und dem sportlichen Berater/Spielberichtsschreiber Stefan Seiter. Schlussendlich drehte die SG die Partie und gewann in der Nachspielzeit. Maßgeblichen Anteil daran hatte Simon Rohrer, der mit einem Hattrick herausragende Akteur.

Den ersten Hochkaräter des Spiels hatte Mittelstürmer Enis Azemi. Der quirlige Angreifer vernaschte, nach präziser Vorarbeit von Henric Ritter, den Torwart. Doch als er einschieben wollte, kam blitzschnell ein Abwehrspieler und blockte den Ball vor der Linie. Kurz darauf sollte der FC Denzlingen III in Führung gehen (8.). Calabretta`s Fernschuss schlug unterhalb der Latte ein – leider sehenswert. Ein paar Minuten später kam es zu einer kniffligen Situation im Strafraum der Gäste. Nach einem Steckpass, lief ein FCD-Angreifer auf den SG-Keeper zu. Colin Mut sprintete seitlich heran und setzte ein harte, aber zum Ball gehende, Grätsche an. Er traf Ball und Gegner. Das Spielgerät veränderte, klar erkennend, die Richtung. Dennoch zeigte, der ansonsten gut leitende, Schiedsrichter zum Punkt – Foulelfmeter. Nach diesem fragwürdigen Pfiff trat Emini an und verwandelte souverän zum 2:0 für die Hausherren (18.). Die Kaiserstühler schüttelten sich und suchten ihr Heil in der Offensive. So kam man durch Simon Rohrer und Leon Schlipf zu Torabschlüssen. Leider waren diese etwas überhastet ausgeführt. Die SG Wyhl/Endingen/Sasbach kam immer wieder gut ins letzte Drittel, doch dann fand man zu selten passende Lösungen. Entweder es wurde ein Fehlpass gespielt, die falsche Anspielstation gesucht oder der Schuss war zu ungenau. Nach Ballverlust waren die Hausherren immer wieder brandgefährlich. So ging es mit der 2:0 Hypothek zum Pausentee.

Direkt nach Wiederanpfiff gelang den Gästen ein Doppelschlag zum 2:2. Nach einer Ecke des eingewechselten Lukas Kaufel, versuchte es Simon mit einer Art Seitfallzieher, welcher geblockt wurde. Der Ball flog Abwehrchef Markus Schwehr vor die Füße. Dieser fackelte nicht lange und hielt Vollspann drauf (48.) Kurz darauf bekam Enis Azemi seitlich im 5er den Ball und legte clever ab zu Simon Rohrer. Dieser reagierte blitzschnell und drückte den Ball über die Linie (51.). Binnen 3 Minuten setzte die Mannschaft die Halbzeitvorgaben um – vorbildlich…

Doch weitere 4 Minuten später folgte der nächste Nackenschlag. FCD-Spieler Jambor drang in den Strafraum ein, konnte nicht mehr geblockt werden und setzte den Ball präzise flach ins lange Eck – 3:2 (55.). Das Spiel war ausgeglichen in den Spielanteilen. Lukas Kaufel und der nimmermüde Madougou Amirou stopften im Zentrum im wieder Lücken. Die Innenverteidiger Jan Lamprecht und Markus Schwehr lösten brenzlige Situationen immer wieder in letzter Instanz. Dennoch drangen die Kaiserstühler auf den Ausgleich. Chancen durch Simon Roher und Till Kaufmann konnte der starke Heimtorwart entschärfen. Doch in der 76.Spielminute war auch dieser machtlos. Henric Ritter luchste dem Außenverteidiger das Spielgerät ab, erkannte den offenen Raum hinter der Kette und passte scharf von der Auslinie hinüber an den zweiten Pfosten. Dort positionierte sich Simon (mit all seiner Erfahrung und mehreren 100 Toren in 15 Jahren Herrenfußball von Kreisliga C bis Verbandsliga) und schlenzte den Ball, aus ca. 16 Metern seitlich zum Tor stehend, mit dem ersten Kontakt ins lange Eck/Winkel – Traumtor !!! Die Gastgeber kamen ihrerseits auch zu der ein oder anderen Möglichkeit, welche aber nicht zwingend waren. Auf SG-Seite hatte Lukas Kaufel noch einen Distanzschuss zu verzeichnen. Nach wildem Hin und Her schien es beim letzten Endes leistungsgerechten Unentschieden zu bleiben. Doch die Schlusspointe hatte die SG Wyhl/Endingen/Sasbach inne. In der Nachspielzeit kam es zu einem Freistoß hinter der Mittellinie. Einige SG-Spieler versammelten sich im Strafraum. Jan`s Flanke entwickelte eine schöne Flugkurve. Der mit Zug getretene Ball senkte sich in Richtung zweiten Pfostens. Aus spitzem Winkel platzierte Simon den Ball per Kopf mit Gefühl ins lange Eck – 3:4 (90.). Wie gesagt, solche Tore kann nicht jeder. Dafür braucht man Technik und Erfahrung. Danach waren noch 30 Sekunden zu spielen, ehe der Schiedsrichter den Abpfiff ertönen ließ.

Fazit

Der Tabellenletzte der Liga konnte endlich wieder mal als Sieger vom Platz gehen – Balsam für die Seele. Das arg gebeutelte Fußballherz hatte endlich wieder Freude nach Spielende. Nach der Pause agierte man zielstrebiger und intensiver. Beim Abschluss agierte man konzentrierter. Die Halbzeitansprache fruchtete, ebenso die Einwechselspieler. Simon fand seinen Torriecher wieder und wurde mit seinem Hattrick zum Spieler des Spiels.

Am Sonntag, 22.03. empfängt die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II die SF Oberried II. Anstoß im Endinger Erle ist um 13:00 Uhr. Gegen die Dreisamtäler (vielleicht mit Nils Petersen ?) hat man noch eine Rechnung aus dem Hinspiel (8:0 Klatsche) zu begleichen !

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)