 2026-07-13T13:30:28.901Z

Sponsoring

"Ballzauberer" oder "Scharfschützen": Wer wird Torschütze des Monats?

FALTER Amateur-Tor Juni: Jetzt abstimmen für euren Favoriten +++ Spannendes Voting und tolle Preise

von Michael Grünberger · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago/Montage: FuPa

Verlinkte Inhalte

A-Jun.-VS Württemberg
Verbandsliga
Landesklasse 2
Landesliga 1
KL A1 Duisburg/D/M

Vor knapp vier Wochen wurde Robin Greiner vom SV Schleusegrund Schönbrunn (Thüringen) zum Amateur-Torschützen des Monats gekürt! Aber auch in den letzten Wochen gab's schon einige Traumtore im deutschen Amateurfußball zu bestaunen. Ab sofort stehen die besten sechs Treffer für euch zur Wahl!

🫵🏼 Das Voting: Jetzt direkt abstimmen

Einfach über den folgenden Link!

🏆 Der Modus: Wer ist dabei?

Unsere Redaktion hat die Teilnehmer aus den besten Vorschlägen aus der FuPa-Community ausgewählt. Tolle Torvideos könnt ihr jederzeit an social@fupa.net senden!

  1. Sidney Cordier, U19 SV Vaihingen, Verbandsstaffel, Württemberg
    🎥 zum Video
  2. Lukas Bründl, TSV Trudering, Kreisliga 3 München, Oberbayern
    🎥 zum Video
  3. Oskar Yannik Schulze, Osterweddinger SV, Landesklasse 2, Sachsen-Anhalt (neuer Verein SG Reppichau, Verbandsliga)
    🎥 zum Video
  4. Salih Gümüs, SC Bosphorus Gifhorn, 1. Kreiklasse 2 Gifhorn, Niedersachsen
    🎥 zum Video
  5. Julian Sistig, Duisburger FV 08, Bezirksliga 5, Niederrhein (neuer Verein FC Taxi Duisburg, Kreisliga A)
    🎥 zum Video
  6. Lukas Olff, Sportfreunde Johannisthal, Landesliga 1, Berlin
    🎥 zum Video

🫵🏼 Das Voting: Jetzt abstimmen

Wie kann ich abstimmen? 🔗
Einfach über den folgenden Link!


1. Wann kann ich abstimmen? ⏰
Das Community-Voting läuft ab sofort bis Freitag, 17. Juli 2026 um 10:00 Uhr!

2. Was gibt's zu gewinnen? 🎁
Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.

3. Wie kann ich meinen Favoriten unterstützen? 💪🏼

Amateurfußball lebt von Emotionen – Zeit, diese starken Momente nochmal hochleben zu lassen!

_____________________

📬 Kann ich noch Torvideos einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! Beim aktuellen Voting kann die Einsendung zwar nicht mehr berücksichtigt werden, für die nächsten Ausgaben jedoch schon! Wir bereiten die besten Clips auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

🏅Hall of Fame (seit 2022)
Zur Übersicht mit allen bisherigen Monats- und Jahressiegern!