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"Ballzauberer" oder "Scharfschützen": Wer wird Torschütze des Monats?
FALTER Amateur-Tor Juni: Jetzt abstimmen für euren Favoriten +++ Spannendes Voting und tolle Preise
von Michael Grünberger · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser
Vor knapp vier Wochen wurde Robin Greiner vom SV Schleusegrund Schönbrunn (Thüringen) zum Amateur-Torschützen des Monats gekürt! Aber auch in den letzten Wochen gab's schon einige Traumtore im deutschen Amateurfußball zu bestaunen. Ab sofort stehen die besten sechs Treffer für euch zur Wahl!
Amateurfußball lebt von Emotionen – Zeit, diese starken Momente nochmal hochleben zu lassen!
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📬 Kann ich noch Torvideos einsenden? Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! Beim aktuellen Voting kann die Einsendung zwar nicht mehr berücksichtigt werden, für die nächsten Ausgaben jedoch schon! Wir bereiten die besten Clips auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.