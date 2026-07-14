"Ballzauberer" oder "Scharfschützen": Wer wird Torschütze des Monats?

– Foto: Imago/Montage: FuPa

Vor knapp vier Wochen wurde Robin Greiner vom SV Schleusegrund Schönbrunn (Thüringen) zum Amateur-Torschützen des Monats gekürt! Aber auch in den letzten Wochen gab's schon einige Traumtore im deutschen Amateurfußball zu bestaunen. Ab sofort stehen die besten sechs Treffer für euch zur Wahl!

Unsere Redaktion hat die Teilnehmer aus den besten Vorschlägen aus der FuPa-Community ausgewählt. Tolle Torvideos könnt ihr jederzeit an social@fupa.net senden!

1. Wann kann ich abstimmen? ⏰ Das Community-Voting läuft ab sofort bis Freitag, 17. Juli 2026 um 10:00 Uhr!

2. Was gibt's zu gewinnen? 🎁

Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.

3. Wie kann ich meinen Favoriten unterstützen? 💪🏼

Informiert eure Teamkollegen, Freunde und Vereinskameraden – gerne auch per WhatsApp.

Teilt euer Lieblings-Video! Die Clips veröffentlichen wir nach und nach auf den FuPa-Kanälen auf Instagram, Facebook, YouTube und TikTok!

Amateurfußball lebt von Emotionen – Zeit, diese starken Momente nochmal hochleben zu lassen!

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📬 Kann ich noch Torvideos einsenden?

Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! Beim aktuellen Voting kann die Einsendung zwar nicht mehr berücksichtigt werden, für die nächsten Ausgaben jedoch schon! Wir bereiten die besten Clips auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

🏅Hall of Fame (seit 2022)

Zur Übersicht mit allen bisherigen Monats- und Jahressiegern!